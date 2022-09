Il Giornale di Treviglio è in edicola: ecco i fatti di cronaca della settimana

E' venerdì. Il Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek vi aspettano in edicola con un'edizione ricca di cronaca, interviste esclusive, politica e approfondimenti. A partire dal Primo Piano di questa settimana dedicato al futuro dell'agricoltura davanti alle difficoltà del caro gas. Nell'intervista al presidente del Consorzio di bonifica Franco Gatti emerge l'idea di un parco fotovoltaico galleggiante sul laghetto di Pontirolo: sarebbe tra i più grandi d'Europa.

Cronaca

In apertura nei nostri giornali, questa settimana, l'incredibile vicenda avvenuta a Caravaggio. In via Pirolo, nella "centrale dello spaccio" a pochi passi dal Santuario un vero e proprio commando ha gambizzato un 41enne marocchino che da tempo ha occupato abusivamente un fabbricato rurale diroccato. Un avvertimento per spingerlo a lasciare quel posto che lui chiama "casa". E tutto sotto gli occhi dei residenti che nelle ultime settimane hanno assistito a un via vai di "clienti" che ha reso la convivenza difficile.

Dopo i fatti della settimana scorsa tra Romano e Martinengo la politica apre un confronto sull'emergenza clochard per cercare soluzioni condivise. Per la Lega la proposta del sindaco romanese Sebastian Nicoli di aprire un dormitorio sarebbe solo un palliativo, mentre a Martinengo Belotti attacca Mazzoleni che aveva definito quello del senzatetto rimasto ustionato, come il primo caso conosciuto.

Beccati, sempre a Romano, tre furbetti del reddito di cittadinanza che hanno incassato senza averne diritto oltre 50mila euro. Si tratta di stranieri che vivono all'estero e pregiudicati.

Le storie

Lo sport protagonista in modi diversi di storie che vi raccontiamo attraverso le parole dei loro protagonisti. Come Diego Boschi, 4 anni e una grande passione per il basket. O meglio, per il suo idolo Nicolò Melli. E il suo sogno è diventato realtà quando al termine della partita tra Italia-Georgia è riuscito a incontrarlo e ha ricevuto dalle sue mani la maglia numero 9.

Corre, invece, più veloce del vento Sofia Regazzi, l'atleta rivoltana dell'Atletica Estrada, classe 2007, ha dato spettacolo a Donnas in Valle d'Aosta stabilendo, negli 80 metri, il miglior terzo tempo italiano di sempre nella sua categoria.

C'è poi la straordinaria testimonianza di Giulia Colombi, 28enne disabile di Rivolta che si è trasferita in Liguria per abbracciare una vita indipendente. Un racconto di coraggio che ispira e che rende possibile realizzare qualsiasi sogno.

E poi ancora la politica, le manifestazioni che chiudono un'estate da incorniciare e tanto altro.