Il Centro sociale nasce per la seconda volta, inaugurato domenica dopo i lavori di riqualificazione

di Alessandro Bordogna

Conclusi i lavori di restauro, il Centro sociale di Spino d’Adda nasce per la seconda volta.

Inaugurato (di nuovo) il Centro sociale

Domenica scorsa il sindaco Enzo Galbiati ha tagliato nuovamente il nastro tricolore davanti al rinnovato Centro sociale di via Pascoli: la prima volta fu per la sua costruzione nel 1977.

“È per me un piacere e una grande soddisfazione ritrovarci qui oggi per inaugurare, per la seconda volta il nostro Centro sociale – ha dichiarato il sindaco – che è stato pensato, finanziato e edificato dall’Amministrazione di allora, sindaco Domenico Luca e assessore ai Servizi sociali Alessio Agosti, con l’intento di sostenere le fasce sociali che non potevano rivolgersi al mercato degli affitti presenti nel territorio comunale, e di fornire dei servizi per le associazioni e alla cittadinanza. L’edificio, nel tempo si è evoluto, ricopre un ruolo importante per l’incontro e la socialità degli anziani, ma non solo. È diventato un punto di riferimento per diverse attività: quella ambulatoriale con il punto prelievi, sede del Comitato anziani, e sede dell’Arci”.

Lavori per oltre un milione di euro

Poi il sindaco ha snocciolato i dati relativi all’intervento da poco concluso e costato più di un milione di euro, finanziato per la maggior parte da Regione Lombardia e dal “Gestore dei servizi energetici” (Gse), e dallo stesso Comune di Spino per circa 200mila euro.