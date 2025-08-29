I coniugi Boccù trionfano sulla pista del "German Open Championship 2025"

Danza

Incredibile vittoria alla più prestigiosa competizione internazionale della "World Dance Sport Federation"

Un valzer dopo l’altro, un’emozione dietro l’altra. La pista del "German Open Championship 2025", la più prestigiosa competizione internazionale della "World Dance Sport Federation", si è trasformata in un palcoscenico d’onore per i colori italiani, grazie all’incredibile vittoria della coppia di Capralba formata dai coniugi Giovanni Boccù e Federica Gualina.

I coniugi Boccù trionfano al "German Open Championship 2025"

Marito e moglie nella vita, perfetti complici nella danza, i due fuoriclasse di Capralba hanno dominato la categoria "Senior V" nella prova di ballo standard - che comprende valzer inglese, tango, valzer viennese, slow foxtrot e quickstep - sbaragliando la concorrenza con di 540 punti. Un distacco netto sui secondi classificati, Piero Lassi e Sylvia Golini (486 punti), e sui terzi, Duilio Castelli e Paola Patrizi (432 punti). A completare il dominio azzurro, il quinto posto di Armando Pelosi e Donata Annaratone (360 punti): una vera parata tricolore in terra tedesca. Per i Boccù si tratta dell’ennesimo trionfo di una carriera scintillante, appena rilanciata dalla recente vittoria al Campionato Italiano di danze standard (categoria "Senior V"), disputato a luglio a Rimini Fiera. Ma il successo a Stoccarda ha un sapore ancora più speciale.

"Una grande emozione"

"È stata una grande emozione ascoltare l’inno italiano al momento delle premiazioni" ha raccontato Federica. Un momento carico di orgoglio, condiviso con il loro storico maestro, Antonio Gioncada, presente in sala e testimone diretto di un’esibizione impeccabile per tecnica, eleganza e sintonia. Con questa nuova gemma nel loro palmarès, Giovanni e Federica confermano non solo il loro talento assoluto, ma anche la forza di una passione condivisa che li spinge sempre oltre ogni traguardo. La danza, quella vera, è fatta di cuore, disciplina e dedizione. I Boccù ne sono la perfetta incarnazione.