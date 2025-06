Giulia, il trionfo in vasca e l'incontro con l'idolo Federica Pellegrini

Il nome di Giulia Colombi, atleta di Rivolta, è stato il più pronunciato tra gli applausi scroscianti della settima edizione dei Play the Games, un evento che ha animato Verona questo weekend, accendendo la passione per lo sport inclusivo.

Un trionfo dietro l'altro

Tra migliaia di atleti, con e senza disabilità intellettive, Giulia ha dimostrato che la vera forza va oltre i limiti fisici. Dalla piscina esterna da 50 metri, l’atleta ha portato a casa una collezione di medaglie che racconta di impegno, sacrificio e sogni che prendono forma. Domenica, la giovane atleta ha partecipato a ben due finali dirette.

Nella gara dei 400 metri stile libero, ha trionfato con una medaglia d'oro, confermando la sua eccellenza nelle lunghe distanze. Poco dopo, è scesa in acqua con la squadra mista per la staffetta 4x50 mista, dove ha contribuito alla vittoria del secondo posto e conquistato l’argento, facendo la frazione a rana. Non si è fermata qui. Giulia ha avuto anche il tempo di cimentarsi nei preliminari dei 200 stile libero e dei 100 rana, preparando il terreno per una seconda giornata di gare che sarebbe stata altrettanto memorabile.

L'incontro con Federica Pellegrini

Lunedì, nelle finali, ha continuato a stupire: ha conquistato un altro oro nei 200 stile libero, e un bronzo nei 100 rana, migliorando i suoi tempi personali.

"Più emozionante che mai il momento di sabato sera, durante l’apertura dei giochi" quando la squadra ha avuto l’onore di incontrare Federica Pellegrini, regalando un ricordo che resterà per sempre nel cuore della giovane atleta.