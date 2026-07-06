Festeggia la Giornata internazionale del cane con il Giornale di Treviglio e OPS Media

Mandaci la foto del tuo “cucciolone”, la pubblicheremo gratuitamente sul Giornale di Treviglio.

Stai trascorrendo un’estate spensierata insieme al tuo amico a 4 zampe? L’hai portato in barca con te e hai una foto che lo ritrae in una posa divertente e/o insolita tra le onde, in montagna o più semplicemente a casa? Allora, è il momento di inviarla alla nostra redazione! OPS Media, in occasione della Giornata internazionale del cane (26 agosto 2026), promuove un’iniziativa speciale dedicata a tutti i lettori del Giornale di Treviglio – RomanoWeek – CremascoWeek he vogliono mostrare al mondo il proprio fedele compagno di avventure.

26 agosto: Giornata Internazionale del cane

Ogni anno, il 26 agosto è un giorno speciale: ricorre infatti la Giornata Internazionale del cane, istituita per onorare il “migliore amico dell’uomo”. Questa ricorrenza non celebra solo la fedeltà e l’affetto incondizionato dei cani, ma serve anche a ricordare l’importanza della loro tutela e del loro benessere.

Che siano piccoli cuccioli o cani adulti, i nostri amici meritano un riconoscimento speciale per la gioia che portano in famiglia. «Attraverso l’iniziativa dedicata al miglior amico dell’uomo, OPS Media desidera rinforzare il legame e l’amore per Fido, creando una grande gallery che unisca tutti i proprietari del territorio in un unico abbraccio virtuale», spiegano gli editori.

Modalità di partecipazione e invio delle fotografie

Il nostro settimanale pubblicherà le foto dei lettori nell’edizione in uscita venerdì 28 agosto. Per partecipare alla nostra iniziativa editoriale, bastano pochi minuti. È fondamentale che le immagini vengano inviate entro domenica 23 agosto. Ogni fotografia deve essere necessariamente accompagnata da alcune informazioni chiave: il nome del cane, il comune dove vive e il nome del proprietario. Sarà un piacere vedere i vostri compagni a quattro zampe protagonisti delle nostre pagine.

Preparate lo smartphone e immortalate il momento più buffo della vostra estate insieme. Aspettiamo i vostri scatti per celebrare questa giornata speciale. Non inviate email, mandate la foto del vostro pet al numero di WhatsApp 334 2899132.

Dog lovers del Giornale di Treviglio – RomanoWeek – CremascoWeek, mandateci le vostre foto!