È morta Celestina del bar Sport di Vailate

Vailate

Titolare e fondatrice di una delle pizzerie più iconiche della zona, è spirata questa notte a Crema. Aveva quasi 90 anni

I tavolacci segnati dal tempo, su cui sono passate generazioni di ragazzi. Le pizze enormi, strabordanti dal piatto, ma buone al punto che finirle è una dolce sfida tra amici. Soprattutto, un locale che rimasto fedele alla sua natura: un luogo di buon cibo semplice, popolare, genuino, con alle spalle i volti e i sorrisi - non più giovani, talvolta un po' bruschi ma per questo preziosissimi - di una brigata diventata iconica in tutto l'Alto Cremasco e nella Bassa bergamasca. Il Bar Sport di Vailate nacque con Celesta Rossetti, "Celestina" per tutti. E questa notte, la colonna di una delle pizzerie più iconiche della zona è spirata, all'ospedale di Crema. Aveva quasi novant'anni.

Addio a Celestina del bar Sport di Vailate

Novant'anni ad agosto, Celestina era il volto gentile del locale che lei stessa aveva fondato insieme al marito Rinaldo Facchetti nel 1979, al 50 di via Caimi. È mancata nella notte tra lunedì e martedì, lasciando nel dolore i figli e i nipoti, ma anche migliaia di clienti che da decenni frequentavano il bar Sport, fino a poco tempo fa con la quasi certezza di riuscire a incrociarla tra i tavoli e le comande.

"Ci prendiamo qualche giorno per salutare una persona speciale che ha fatto parte della nostra storia" hanno scritto sui social i suoi collaboratori. Animata da un'insopprimibile spirito di sacrificio e di dedizione al lavoro, Celestina era ancora "di casa" in pizzeria insieme alla figlia Patrizia e a una folta rete di amici, parenti e collaboratori. Fino a quattro anni fa era regolarmente presente nel suo locale ad ogni apertura. La stima e l'affetto che per lei prova il territorio attorno a Vailate è tale che quando cominciò a non vedersi più così spesso in pizzeria, a causa dell'età, circolò persino la fake news sulla sua morte. Era il maggio 2020, e i social si riempirono di messaggi di cordoglio. Questa volta, purtroppo, è invece tutto vero. I funerali saranno celebrati giovedì, in paese.

Nella foto in alto: Celestina con l'ex sindaco di Vailate Paolo Palladini, in occasione del conferimento della benemerenza civica, nel giugno 2015

Articolo in aggiornamento