Doppia protesi anca-ginocchio, primo intervento a Treviglio

L'équipe medica del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Treviglio-Caravaggio, diretta dal dottor Raymond Karl Klumpp, ha eseguito un intervento di protesi su una paziente di 61 anni affetta da una grave artrosi dell'anca e del ginocchio dallo stesso arto, in una sola seduta operatoria. Si tratta del primo intervento di questo tipo eseguito nella Bassa.

“Eseguire due innesti di protesi in una sola volta presenta indubbi vantaggi per il paziente, soprattutto per l’aspetto riabilitativo in quanto si esegue la rieducazione contemporanea dei 2 segmenti operati – spiega Raymond Karl Klumpp - Altri vantaggi sono la rapida ripresa a seguito dell’utilizzo di nuove vie chirurgiche mini-invasive dell`anca e del ginocchio e il fatto che il paziente subisce una sola anestesia. Nel caso specifico, la paziente si è “messa in piedi” il giorno seguente l`intervento, deambulando con 2 stampelle, senza grandi difficoltà”.