Ospedale di Treviglio, una nuova tecnica chirurgica per la lussazione della rotula

Nelle scorse settimane è stato eseguito dal dottor Raymond Klumpp, Responsabile del Reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale di Treviglio Caravaggio, e dal suo staff, un intervento innovativo per la riparazione artroscopica del legamento mediopatellare femorale, causato da una lussazione di rotula in una paziente 14enne.

La riparazione del legamento con questa innovativa tecnica, nel caso di recenti lussazioni di rotula, ha vantaggi indubbi in quanto riduce il rischio di nuove lussazioni. “Grazie a questa procedura mini-invasiva artroscopica – ha spiegato Klumpp - è possibile eseguire la riparazione di questo legamento attraverso 4 piccolissime incisioni di pochi millimetri ciascuno, al posto di grandi tagli chirurgici ed è quindi molto meno traumatica, permettendo un recupero molto più veloce dell’attività del ginocchio". L’utilizzo di questa tecnica chirurgica innovativa da parte della équipe dell'ospedale di Treviglio è appena stata pubblicata nella prestigiosa rivista scientifica statunitense "Arthroscopy Techniques: The Journal of Arthroscopy and Related Surgery".

Cosa è la lussazione della rotula

La lussazione di rotula è tra le prime cause di dolore acuto e gonfiore di ginocchio nella popolazione pediatrica e adolescenziale e si verifica quando la rotula scivola lateralmente verso l'esterno del ginocchio, provocando quasi sempre la lesione dei legamenti che tengono la rotula in sede. Il movimento tipico che causa la lussazione della rotula è tipicamente un cambio di direzione improvviso durante attività fisico-sportiva. Il più delle volte le lussazioni di rotula non causano un problema duraturo, ma va tenuto presente che nella popolazione giovanile sono correlate a un tasso alto di recidiva, con il rischio di limitazione nell’attività fisica, oltre che un danno cartilagineo progressivo nel ginocchio.

Cura e intervento

Il trattamento urgente in caso di lussazione di rotula consiste nel riposizionamento (riduzione della lussazione) dei capi ossei attraverso una manipolazione esterna da parte del medico, seguìto da riposo e da un successivo ciclo di riabilitazione. Qualora la lussazione di rotula tenda a ripetersi nel tempo, potrebbe rendersi però necessaria la chirurgia consistente, solitamente, in una ricostruzione del legamento lacerato. Questo avviene prelevando un tendine situato vicino al ginocchio che sarà utilizzato per ricreare il legamento lacerato. Solamente in casi recenti di un primo episodio di lussazione di rotula e che presentano determinate caratteristiche cliniche trova indicazione la riparazione del legamento, procedura che non necessita di prelievo di tendini per riprodurre il legamento lacerato e quindi meno invasiva. Da qui la nuova tecnica messa in atto all’Ospedale di Treviglio dal dottor Raymond Klumpp e dal suo staff.