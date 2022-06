Covid, nuove modalità di accesso per il tampone al drive-through di Caravaggio

È partita oggi, mercoledì 8 giugno, la nuova modalità di accesso al Drive Through di Via Grippa a Caravaggio, per i tamponi molecolari di diagnosi del Covid-19: oltre all’accesso diretto con indicazione del medico di base (certo, se uno il medico ce l'ha...), il cittadino potrà, come per le visite o gli esami specialistici, prenotare l’appuntamento per effettuare il tampone anche tramite call center, online, al Cup o in farmacia. La prenotazione è rivolta, soprattutto, per chi dovrà effettuare un tampone in una data precisa (fine isolamento, rientro dall’estero): il sistema lo programmerà senza fissare un orario, ma all’interno del range tra le 8 e le 11.

Drive through Caravaggio: come prenotare

Le modalità di prenotazioni sono quelle usuali di Regione Lombardia: tramite Call Center Regionale (al numero verde 800/638638 da rete fissa, da cellulare allo 02/999599, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20); utilizzando i servizi di prenotazione online; tramite l’app Salutile Prenotazioni; agli sportelli CUP delle singole strutture sanitarie o ai numeri di telefono dedicati (https://www.asst-bgovest.it/63.asp); o anche in farmacia. Per prenotare occorre il numero della ricetta bianca dematerializzata del medico e il numero della tessera sanitaria. Il "drive" di Caravaggio è aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 11.