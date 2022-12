Cosa fare nel weekend nella Bassa: gli eventi in programma, rincorrendo Santa Lucia

Si avvicina Natale, e si vede... Il weekend in arrivo, infatti, sarà caratterizzato dall'atmosfera natalizia e gli eventi in programma, dall'Adda all'Oglio, sono numerosissimi e variegati. Dalla musica colta al teatro, dalle associazioni solidali alla cucina tipica, fino alle iniziative per bambini che aspetteranno, lunedì sera, Santa Lucia, ce n'è per tutti i gusti.

A Treviglio arriva Santa Lucia con lo Stecchino d'oro

Si comincia a Treviglio con una grande giornata dedicata alle famiglie e soprattutto ai bambini. Domani, sabato 10 dicembre, la città aspetta l’arrivo di Santa Lucia: alle 15 con il ritrovo in piazza Garibaldi davanti all’Albero di Natale dove Santa Lucia e Babbo Natale distribuiranno le caramelle a tutti i bambini presenti. Alle 16 al Teatro Nuovo si apre invece il concerto «Un Natale… Nuovo» del Coro Stecchino d’Oro (nella foto il direttore Mimmo Fanelli) che fa parte della galassia dei cori dell’Antoniano di Bologna.

Infine, si ritorna in centro alle 17.15, tutti insieme, formando un lungo corteo di bambini per proseguire con giochi e divertimenti in piazza Manara (dove i ritardatari potranno ancora lasciare la letterina nella Basilica di San Martino) e in piazza Garibaldi.

Al Tnt per "Il tenace soldatino di piombo"

Restando in città, domenica al Tnt di Treviglio prende il via la rassegna teatrale dedicata al teatro per ragazzi. Quattro appuntamenti, uno al mese da dicembre a marzo 2023 per meravigliare e incantare i più piccoli. Il primo appuntamento sarà con "Il tenace soldatino di piombo" del Teatro delle Apparizioni. Uno spettacolo straordinario che porta in scena la nota fiaba di Andersen attraverso il racconto video in diretta, che trasformerà il teatro in un vero e proprio set cinematografico.

Da un'idea di Fabrizio Pallara e Valerio Malorni con Francesco Picciotti, lo spettacolo prodotto da Teatro delle Apparizioni, Teatro Accettella e CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, è stato premiato agli "Eolo Awards 2015" come miglior spettacolo di Teatro di Figura Spettacolo vincitore del Premio operatori Piccoli palchi 2014/2015.

Inizio dello spettacolo alle 16, nel teatro di piazza Garibaldi a Treviglio. Info e biglietti: scrivere a info@teatronuovotreviglio.it oppure sul sito www.teatronuovotreviglio.it. Acquisto biglietti su VivaTicket.

Santa Lucia fa tappa all'oratorio di Caravaggio

La Santa più amata dai bambini arriverà anche a Caravaggio un po' prima del solito, presa dai suoi mille impegni: all'oratorio San Pietro è attesa per domenica 11 dicembre, alle 17, col suo inseparabile asinello e squisiti dolci. La sua visita sarà l'occasione per accendere le luci del bellissimo albero di Natale e per tutti i visitatori di gustare delizioso zucchero filato, hamburger, salamelle e patatine fritte.

Sabato: masterclass di teatro a Romano

Il weekend a Romano si apre domani, sabato, alle 15 in saletta a Palazzo Muratori con un corso di dama per bambini e ragazzi, a cura del Dama Club. A Palazzo Muratori invcece c'è "Laboratori di pace" dell'associazione Coloriamo la città. Sempre alla stessa ora ma al cineteatro Rivellini c'è invece "Lo spettacolo siamo noi": un masterclass di sartoria, recitazione, scrittura creativa, teatro, fotografia, scenografia e coreografia in collaborazione con gli oratori, il liceo Don Milani e Solidalia.

"Mirabile segno", sotto i portici della Misericordia

Imperdibile invece l'appuntamento di domenica: si inaugura l'11 dicembre ai Portici della Misericordia la mostra "Mirabile Segno": un’iniziativa promossa dal Comune con il Circolo di Ricreazione Artistica “IL Romanino”, un contest artistico rivolto a bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Si tratta di una rassegna virtuale di giovani artisti romanesi: sarà possibile inquadrare il QR code sugli alberelli posti sotto i portici e votare l' opera preferita! La mostra sarà visitabile fino all'8 gennaio 2023.

Il presepio contemporaneo del Romanino

Tradizione ormai consolidata invece quella del presepio contemporaneo dell'associazione "Il Romanino", che ogni anno appassiona e fa discutere. L'installazione artistica di quest'anno si inaugura alle 16.30 in piazza Roma, domenica 11 dicembre. Grande attesa per vedere l'installazione di quest'anno, sempre a cura della prolifica associazione culturale romanese.

E poi la Santa arriva a Misano...

Domenica 11 dicembre dalle 14 in oratorio a Misano c'è «Aspettando Santa Lucia», un appuntamento diventato ormai una tradizione organizzato dalla parrocchia e dal Comune con l'aiuto dei volontari - tra cioccolata calda, la pesca di beneficenza, tanto divertimento e una merenda per tutti. L’arrivo di Santa è previsto alle 15.20 circa.

Martedì 13 dicembre, invece, si terrà la festa di Santa Lucia che prenderà il via alle 16.15 nella chiesa parrocchiale con un momento di preghiera alla Santa e la benedizione dei bambini. L’invito a bambini e ragazzi è di portare giocattoli, dolci, cibo a lunga conservazione o prodotti per l’igiene personale che la Caritas donerà ai bambini bisognosi.

Babbo Natale ha messo su casa a Ghisalba

Se Babbo Natale passa in ogni casa, perché non fare visita alla sua? Ci ha pensato la Pro loco, che ha allestito una location perfetta al «Centro culturale San Vincenzo», in piazza Garibaldi, per accogliere il panciuto babbo dalla lunga barba bianca. A partire dall’11 al 24 dicembre, dalle 14 alle 18, grandi e piccini potranno passare a trovarlo, ma per evitare la ressa meglio prenotare: offerta di 1 euro con regalo. Per maggiori informazioni scrivere all'indirizzo di posta elettronica prolocoghisalba@gmail.com o chiamare il 3296263749 o consultare la pagina Facebook della Pro loco. Durante l’iniziativa, patrocinata dal Comune e realizzata grazie anche al contributo dell’associazione «Aiutando», del Castello di Malpaga e di diversi sponsor privati, sarà possibile fare il pre-tesseramento per diventare soci Proloco per l’anno 2023.

A Cologno la Green Christmas night

L'associazione musicale "Gaetano Donizetti" di Cologno dopo due anni di assenza organizza "A Green Christmas Night", un concerto organizzato da Nicoletta Maccarini, con la partecipazione del coro giovanile "Nuove armonie" di Martinengo diretto da Cristina Belotti e e accompagnato dal pianista Luca Legnani. Le voci soliste saranno quelle di Rebecca Mendiola, Roberta Cometti, Susanna Torri, Edoardo Radaelli, Paola Damiani, Giorgia Joe e Claudia Legari. Direttore artistico Marco Gabbiadini. Direttore artistico Marco Gabbiadini. L'appuntamento è per sabato 10 dicembre alle 20.45 nella chiesa parrocchiale del paese.

La staffetta "We run for Christmas 2022" a Boltiere

Sarà una domenica intensa a Boltiere. A scaldare l'atmosfera ci penserà già alle 12 l'arrivo della staffetta "We run for Christmas 2022" all'oratorio San Giovanni Bosco, mentre alle 12.30 nei locali della mensa scolastica si terrà il pranzo natalizio dedicato agli anziani. Alle 15.30 tocca ai più piccoli, al centro civico "Aldo Moro" dove si terrà uno spettacolo e la Santa Lucia itinerante con l'associazione "Il maglio".

Calvenzano: elevazione musicale nella chiesa parrocchiale

Sabato 10 dicembre dalle 21 nella chiesa parrocchiale dei SS Pietro e Paolo l'Ensemble Vox Cordis, in collaborazione con il Comune di Calvenzano, propone l'elevazione musicale "Adoeremus Christum Cum Novo Cantico". Coro e orchestra saranno dirette dal maestro Roberto Bacchini. Voci soliste sono Antonella Daccò, Laura Corna, Nicolas Tonoli e Dario Battaglia.

La Fanfara alpina di Azzano a Spirano, con cena

A Spirano c'è "Natale con gli Alpini", al PalaSpirà: sabato sera 10 dicembre, alle 21.30, si esibirà la Fanfara Alpina di Azzano San Paolo, e dalle 19 sarà anche attivo il servizio ristorazione con pizzoccheri valtellinesi, polenta con salsiccia fagioli e cipolle e, per il primo anno, il goulash. Aperta anche la pizzeria. Il ricavato sarà destinato al progetto "Alpini'smo con gli Alpini al catechismo", in collaborazione con il gruppo dei catechisti di Spirano.

Urgnano: domenica di festa Aspettando Natale

A Urgnano sono diversi gli eventi in programma, organizzati da Comune, associazione 24059, ProLoco, associazione Genitori, asilo "Calvi", PromoUrgnano e oratorio.

La caccia al tesoro per bambini

Si comincia domenica con un'imperdibile "Caccia al tesoro narrata" nel magico castello Albani, simbolo di Urgnano un percorso attraverso le più belle sale del castello allestite ad hoc per l'occasione. Laboratori e spettacoli attenderanno i bambini al loro passaggio fino all'ultima sala dove si dovranno cimentare nel preparare la letterina di Natale prima di arrivare nel passaggio degli affreschi dove ad attenderli ci sarà una sorpresa. Gli ingressi sono fissati alle 10.30 -11.30 - 14.00 - 15.00 - 16.00 - 17.00 - 18.00.

Prenotazioni via whatsapp al numero 3885826258. I bambini sotto i 5 anni devono essere accompagnati. Il costo del biglietto è di 5 euro.

Degustazione di vini in piazza Libertà

Il programma "per adulti" comincia alle 10.30 in piazza Libertà con una degustazione vini da tutta Italia, e un aperitivo in musica anni Cinquanta e Sessanta. L'associazione genitori urgnanese sarà invece presente con una vendita di torte e di kit per Santa Lucia.

Nel pomeriggio, alle 14.30, c'è invece "Addobbiamo la piazza": in collaborazione con l'associazione Genitori, i bambini delle scuole realizzeranno le decorazioni da appendere sulle installazioni in piazza. Seguono animazione e laboratori natalizi a cura dell'oratorio, una merenda e uno spettacolo di magia. Infine si esibirà il coro Xmas Show - Harmony Choir della TPA Music diretto da Luna Maggioni

Film di Natale al cineteatro Cagnola

E per chi preferisce restare al caldo? Alle 17 al cineteatro Cagnola si proiettano film di Natale. L'ingresso è gratuito per bambini e ragazzi fino ad 11 anni, 5 euro per gli adulti. In cartellone c'è Strange World - Un mondo misterioso.

Tornando in piazza Libertà, invece, si chiude la manifestazione alle 17,30 con un aperitivo in musica organizzato dal bar Fierobecco.

La Bancarella di Natale dei "ragazzi speciali" di Urgnano

L'associazione "Aiutando" di Ghisalba, nata 20 anni fa, quest'anno ha aperto una sezione anche ad Urgnano e realizza laboratori creativi con ragazzi diversamente abili. Sabato e domenica dicembre invita tutti alla Bancarella di Natale che sarà allestita in piazza Libertà, alla ex chiesetta di San Giuseppe, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Per un'idea regalo originale si possono trovare splendidi gadget natalizi e manufatti artigianali realizzati a mano dai ragazzi, a offerta libera.