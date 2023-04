Controlli nel cremasco: due giovani italiani nei guai per possesso di stupefacenti

Controlli nel cremasco: un 18enne e un 20enne italiani segnalati come assuntori di stupefacenti.

Camisano: controllato in auto, aveva 2,2 grammi di cocaina

La scoperta ad opera delle pattuglie dell'Aliquota radiomobile di Crema, che nei giorni scorsi, durante un controllo notturno hanno notato un’auto con il solo conducente a bordo. Ritenendo che potesse essere andato nelle campagne ad acquistare droga, lo hanno fermato per procedere al controllo. Il giovane, identificato in un cittadino italiano 20enne residente in provincia di Bergamo, è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di un involucro contenente 2,2 grammi di cocaina. Lo stupefacente è stato sequestrato dai militari, che hanno segnalato l’uomo segnalato il ragazzo come consumatore di sostanze; la sua patente di guida è stata ritirata, come previsto per chi è trovato in possesso di stupefacenti e ha la disponibilità di un veicolo a motore.

Perquisito dopo una lite familiare a Pandino: aveva 16 grammi di hashish in casa

A Pandino, invece, gli uomini dell'Arma hanno segnalato un 18enne dopo un intervento per una lite in famiglia. Una pattuglia dei Carabinieri di Crema, nei giorni scorsi, è stata infatti inviata a Pandino per una lite in famiglia e, sul posto, i militari hanno proceduto al controllo delle persone coinvolte. Avuto il sospetto che uno di loro potesse detenere dello stupefacente, lo hanno perquisito e hanno perquisito il suo domicilio, trovandovi 16 grammi di hashish. La droga è stata sequestrata e il giovane è stato segnalato come assuntore.