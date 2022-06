Ciclabile Misano-Vailate: verso il via ai lavori

Il cantiere per realizzare la pista ciclopedonale che collegherà Misano con Vailate è pronto a partire. L’opera, molto attesa dai cittadini dei due paesi confinanti, ha avuto un lungo iter progettuale sbloccato dai fondi che Regione Lombardia ha destinato ai due Comuni per concretizzare un collegamento di mobilità dolce molto utile per chi si sposta, sia per motivi di lavoro, sia per raggiungere il Santuario mariano di Caravaggio.

Settecento metri per collegare due province

La maggiora parte dell’opera, circa 700 metri lineari tra il cimitero comunale e il confine con il Comune cremasco, ricade sul territorio misanese e, in questi mesi, la Giunta del sindaco Daisy Pirovano e gli uffici competenti hanno provveduto all’acquisizione della aree necessarie a realizzare la ciclabile stessa e, da poche settimane, ha esperito la gara per assegnare il primo lotto funzionale dei lavori che prevede la realizzazione della pista e la predisposizione dell’impianto di illuminazione lungo la via Giacinto Maestri. Ad aggiudicarsi l’appalto è stata l’Impresa Scavi Romanesi che ha presentato un ribasso d’asta del 2,7% sull’importo di 168mila euro previsto per i lavori. "In questi giorni incontrerò l’ufficio Tecnico, ma il cantiere è pronto a partire - ha spiegato il sindaco, la senatrice Pirovano di ritorno dai suoi impegni istituzionali a Roma - Non so ancora se i lavori partiranno dalla zona del cimitero o dal confine con Vailate, la cosa positiva è che un’opera importante per i cittadini di entrambi i Comuni vedrà la luce. I tempi? Difficile dirlo visto le difficoltà che tante aziende in questo periodo hanno nel reperire le materie prime".

Il tracciato della ciclabile

La pista ciclabile, sul territorio di Misano si congiungerà con il tratto che arriva al cimitero e correrà, sulla destra della strada sino a poche decine di metri dal confine di Vailate. "Qui ci sarà un attraversamento rialzato, quindi in sicurezza, che permetterà a ciclisti e pedoni di proseguire sul tratto di ciclabile in territorio di Vailate. Il secondo lotto funzionale, con l’installazione delle luci che illumineranno sia la pista che la strada, anche questo già finanziato, sarà il passo successivo per completare l’opera".