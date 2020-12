Ciclabile Misano-Vailate: arrivano i fondi regionali

Sono arrivati i fondi regionali per la ciclabile Misano-Vailate. Con un comunicato congiunto, le minoranze di Misano di Gera d’Adda e Vailate rivendicano il risultato.

Fondi per la ciclabile Misano-Vailate

“SìAmo Misano” e “Trasformazione Vailate” hanno divulgato un comunicato per festeggiare il via libera dal Consiglio regionale lombardo a due differenti ordini del giorno. Il primo finanzia il Comune di Vailate per 100mila euro, il secondo ne stanzia 400mila euro per il Comune di Misano (150mila per la riqualificazione di via Marconi), allo scopo di realizzare la tanto attesa ciclabile di collegamento fra i due paesi, battaglia congiunta delle minoranze consiliari di “Siamo Misano” e “Trasformazione”.

Il comunicato

“Dall’inizio del mandato in Consiglio Comunale, nel 2019, abbiamo più volte sollecitato questo intervento – scrivono i gruppi – La nostra azione è culminata con una raccolta firme e, lo scorso anno, con la presentazione in Consiglio Regionale di un emendamento per finanziare con 300mila euro l’opera. La Lega bocciò l’emendamento, qualcuno ci accusò di speculare sulle richieste dei territori. Oggi, a distanza di un anno, la realtà è un’altra: gli “amici” della Lega propongono due differenti ordini del giorno per finanziare con un totale di 350mila euro l’opera. È chiaro ed evidente che il tema, per il Carroccio, non era dell’importanza dell’opera, ma bensì del colore del partito che la presentava. Quel che conta, oggi, è che la ciclabile sarà presto realtà: abbiamo tracciato la strada, di questo ne siamo orgogliosi”.

Il grazie ai consiglieri regionali

I gruppi di minoranza hanno inoltre ringraziato i consiglieri regionali Matteo Piloni (Partito Democratico) e Paolo Franco (Cambiamo!) per aver portato in Regione le istanze del territorio e per aver “sottoscritto con evidente senso di responsabilità gli ordini del giorno sul tema: questo dimostra vicinanza al territorio, al di là dei colori politici”.

