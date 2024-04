Che spettacolo il castello restaurato di Pandino

Si è concluso a Pandino il restauro del castello visconteo e venerdì scorso l’Amministrazione ha organizzato una grande serata di gala per festeggiare il ritorno all’antico splendore.

Dopo circa un anno si sono conclusi i lavori che hanno interessato l’impianto di riscaldamento, l’abbattimento delle barriere architettoniche e naturalmente il restauro degli ambienti e degli affreschi, un traguardo senza dubbio importante, per celebrare il quale sono stati invitati moltissimi ospiti illustri della politica locale e nazionale, come la parlamentare Silvana Comaroli, i senatori Renato Ancorotti e Gianpietro Maffoni, l’europarlamentare Silvia Sardone, i consiglieri regionali Riccardo Vitari e Matteo Piloni, il presidente della provincia di Cremona Mirko Signoroni, e il presidente dell’Area omogenea cremasca Gianni Rossoni.

A presentare il risultato dell’intervento in una conferenza c’erano gli architetti Alessandra Chiapparini della Soprintendenza ai Beni culturali, l’architetto Giorgio Goffi progettista e direttore lavori, e Cristina Sangati direttrice tecnica dello studio «Ar Arte & Restauro».

Il sindaco Piergiacomo Bonaventi , insieme a Chiapparini, ha ripercorso la storia secolare del maniero, quindi si è passati a una disamina più tecnica dei lavori effettuati.

«Abbiamo voluto rendere il nostro gioiello ancora più prezioso - ha commentato il primo cittadino - Non è stato per nulla semplice prendere la decisione di investire così tanti capitali in un periodo storico difficile come questo, ma stiamo facendo qualcosa di davvero grande per il nostro territorio. Il castello ha avuto molte vesti nel corso della sua storia, ma questa è senza dubbio la più bella».