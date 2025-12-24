Ventimila luci per sognare: a Vailate la casa di Babbo Natale incanta grandi e piccoli

A Vailate brilla la magica del Natale grazie a casa Cerri che quest’anno batte il suo record.

Un colpo d’occhio che accende la magia

Ventimila lampadine, tremila in più rispetto allo scorso anno, trasformano una tranquilla villetta di piazzale Aldo Moro in un’esplosione di luce e stupore. È così che Daniele Cerri, 23 anni, di Vailate, ha ribattezzato la sua casa: la Casa di Babbo Natale. Un luogo che, già dal primo sguardo, promette meraviglia e restituisce al Natale tutta la sua forza evocativa.

Bambini a bocca aperta e sogni imbucati

Ogni sera, davanti alla casa illuminata, si radunano famiglie intere: bambini con gli occhi che brillano, genitori e nonni pronti a lasciarsi contagiare dall’incanto. E per rendere l’esperienza ancora più speciale, Daniele ha posizionato una cassettina per le letterine: più di ottanta messaggi sono già partiti verso il Polo Nord, carichi di desideri, speranze e sogni.

Una passione che viene da lontano

Dietro questo spettacolo non c’è solo un allestimento, ma una passione coltivata nel tempo.

“Allestisco la casa di Babbo Natale da qualche anno – racconta Daniele – ma questa passione ce l’ho da quando ero bambino”.

Un entusiasmo che cresce di anno in anno e che si traduce in nuove idee, nuovi dettagli e una cura quasi artigianale per ogni angolo della casa.

Luci, colori e uno sguardo al futuro

Quest’anno le novità non mancano: catene di luci bianche a cascata dal balcone all’arco, una fila coloratissima di cappellini, una stella sul tetto ancora più grande, Babbi Natale gonfiabili, peluche nuovi. E anche se Daniele aveva pensato, per un attimo, di fermarsi, la magia ha avuto la meglio. “Nel 2026 ci saranno sicuramente tante altre novità”, promette. E a Vailate, il Natale può già iniziare a contare i giorni.