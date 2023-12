Capodanno, al Santuario di Caravaggio si prega per la pace

Pace in Terra Santa, pace in Ucraina, pace in tutto il mondo. Si pregherà per questo, stanotte a Caravaggio, durante la Veglia organizzata al Santuario di Santa Maria del Fonte tra le 23 e l'una di notte.

Veglia per la pace al Santuario di Caravaggio

Preghiamo insieme per il dono della pace in comunione con il Papa che chiede di deporre le armi per il dialogo e la concordia tra i popoli in occasione della 57esima giornata mondiale per la pace che si celebra l’1 gennaio di ogni anno" spiegano gli organizzatori. Quest’anno la giornata mondiale per la pace ha come tema “Intelligenza artificiale e pace” indicato da Papa Francesco nel messaggio pubblicato dalla Santa Sede.

Le celebrazioni d'inizio anno al Santuario di Caravaggio proseguiranno con l'Adorazione Eucaristica di domani, lunedì 1 gennaio, alle 15 e poi il giorno dell'Epifania, sempre allo stesso orario.