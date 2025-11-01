Bretella viabilistica, siglato con Vailate un protocollo d’intesa

Realizzare una bretella viabilistica per deviare il traffico dai centri abitati dei due Comuni, Misano e Vailate hanno siglato un protocollo d’intesa su una previsione che l’Amministrazione del paese cremasco inserirà nella sua revisione del Piano di governo del territorio. La collaborazione sulla progettualità tra le due Giunta punterà anche a trovare i finanziamenti pubblici per realizzare l’opera che porterà giovamento al traffico in entrambi i paesi.

Bretella viabilistica, due Comuni siglano un protocollo d’intesa

Una previsione urbanistica, a livello viabilistico, che mette d’accordo due Amministrazioni comunali: quelle di Vailate e del vicino Comune bergamasco di Misano, pronti a collaborare per portare avanti la progettazione e la ricerca di fondi regionali, nazionali o europei per realizzarla. Il Comune cremasco, infatti, ha dato il via alla revisione del suo Piano di governo del territorio e, in tema viabilistico, intende inserire nel documento urbanistico la previsione di realizzare una bretella di collegamento tra la sua zona produttiva, che si trova ad est del centro abitato, vicina al confine con Misano, e la strada provinciale 2 a nord del territorio vailatese. Una previsione vista di buon occhio anche dal Comune di Misano – che nella seduta consiliare del 29 settembre scorso ha portato in adozione il suo nuovo Pgt – in quanto la bretella potrebbe dare sfogo al traffico, soprattutto di mezzi pesanti, provenienti da sud lungo la strada provinciale 137 che collega l’alto cremasco con la provinciale 185 “Rivoltana”, la Tangenziale Ovest di Caravaggio e da questa il casello autostradale di Brebemi.

La collaborazione tra i due sindaci

Il sindaco misanese Ivan Tassi e il collega di Vailate Andrea Trevisan, dopo una serie di colloqui intercorsi tra la rispettive Amministrazioni, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa in merito alla realizzazione della nuova bretella viabilistica nel quale Misano sostiene la previsione viabilistica del Comune cremasco confinante e si impegna a gettare le basi per la sua concreta realizzazione.