Attilio Cosentini nominato Cavaliere della cucina italiana nel mondo

Il Senato ha nominato Attilio Cosentini "Cavaliere della cucina italiana nel mondo". Un riconoscimento speciale al merito che gli è stato assegnato su proposta del senatore Sergio Rastrelli.

Attilio Cosentini diventa Cavaliere

Per il pizzaiolo titolare de «Attilio Pizzeria & Long Drink» di via Marconi 49 a Vailate, è solo l’ultimo di una luna serie di premi conquistato negli ultimi anni assieme alla compagna (di lavoro e di vita) Veronica Manitta. Il Cavalierato è stato assegnato ad Attilio Cosentini in occasione delle recente partecipazione al "Gran Premio Internazionale di Venezia". La cerimonia si è svolta venerdì 9 maggio 2025 nella suggestiva Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma.

Una crescita continua

Tanta l’emozione per Attilio Cosentini che, nel giro di pochi anni, ha trasformato una piccola pizzeria d’asporto a Treviglio in un punto di riferimento per gli amanti della pizza, sino all’ambiziosa decisione, nel settembre 2024, di ridare vita allo storico ristorante "Toscano" di Vailate. Il tutto sempre all’insegna dello studio e del rinnovamento, caratteristiche che da sempre contraddistinguono la carriera di Attilio e Veronica nel settore dell’arte bianca. Nella loro pizzeria si possono trovare esclusive come la "Scrokkia Contemporanea", il Padellino, la Pizza Sushi e, ultimo arrivato, il Cubo Pizza. Inoltre, nel locale di via Marconi si possono gustare anche hamburger, ma anche dei ricercati entrée e golosi dolci.