Aperte le prenotazioni del vaccino anti Covid-19 per i trentenni in Lombardia

Sono aperte da alcuni minuti, sul sito regionale, le prenotazioni del vaccino anti Covid-19 per i trentenni, in Lombardia.

Prenotazioni aperte per gli over30

Le prenotazioni aperte questa sera riguardano la fascia di popolazione over 30, compresi tutti i nati nel 1991. Avrebbero dovuto cominciare alle 00.00 di domani, 27 maggio, ma come già accaduto in occasione del “click day” per le precedenti fasce di popolazione, anche stavolta il sito ha consentito di accedere già nella serata del giorno prima. Al momento, (ore 21.55) la procedura richiede soltanto una manciata di minuti di attesa per accedere al servizio.

Questi i canali per prenotare

💻 prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it

🏧 tramite sportello Postamat , anche se non sei correntista, inserendo la tessera sanitaria, il cap di residenza/domicilio e il tuo numero di cellulare

, anche se non sei correntista, inserendo la tessera sanitaria, il cap di residenza/domicilio e il tuo numero di cellulare 📧 con l’aiuto dei Portalettere , che possono effettuare per te la prenotazione

, che possono effettuare per te la prenotazione 📞 telefonando al numero verde 800 894545

E gli altri? Dal 2 giugno i ventenni

Dal 2 giugno prenoteranno i cittadini tra i 16 e i 29 anni. QUI il punto sui vaccini nella nostra zona. Cerca il tuo Comune nell’infografica.