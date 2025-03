Anna Maria Bove si prende la rivincita a "The Voice Senior"

Una performance che ha fatto sognare il pubblico e i giudici, una voce che ha saputo emozionare e conquistare: Anna Maria Bove, 65 anni, originaria di Capralba, è diventata la protagonista indiscussa della puntata di venerdì 14 marzo 2025 di "The Voice Senior", il celebre talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici.

La rivincita di Anna Maria

La sua potente interpretazione di "Cercami" di Renato Zero non solo ha fatto girare due poltrone, ma l'ha anche catapultata nella semifinale del programma. La sua esibizione, intensa e carica di emozione, è stata inoltre accompagnata da una storia personale che ha toccato i cuori dei telespettatori. Nel video di presentazione, Anna Maria ha, infatti, raccontato di come la musica sia stata una passione coltivata sin da giovane, grazie al padre, un uomo che però le ha impedito di vivere appieno il suo sogno musicale: a soli 14 anni era stata selezionata per partecipare al famoso concorso di Castrocaro, ma proprio il padre, le strappò l’invito, negandole quella che sarebbe potuta essere una florida carriera. Un dolore che l'ha segnata profondamente, tanto da portarla a smettere di cantare per anni. Sul palco, la 65enne si è trovata a dover conquistare l'attenzione dei giudici – Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè – con la sua voce, per far girare le famose "poltrone rosse".

Il duetto sul palco con la Bertè

Prima di iniziare però, Anna Maria ha confidato ad Antonella di nutrire una particolare simpatia per Loredana Bertè, con cui sognava di duettare. E così è stato. Il brano scelto, "Cercami", ha fatto girare subito la poltrona della rocker, seguita a ruota da quella di Gigi D’Alessio, mentre Arisa e Clementino, confusi dalla potenza della voce, non sono riusciti a decidere e sono rimasti immobili. Dopo l’esibizione, Anna Maria ha avuto la possibilità di realizzare il suo sogno: duettare con Loredana Bertè, cantando insieme la hit del 2019 "Cosa ti aspetti da me".

Ma la vera sorpresa è arrivata quando la cantante ha dovuto fare la sua scelta finale. Nonostante il sogno realizzato con Bertè, Anna Maria ha ammesso di voler collaborare anche con Gigi D’Alessio. In un colpo di scena che ha lasciato tutti senza parole, ha scelto il cantautore napoletano, sorprendendo persino lui.

"Loredana non me ne volere, ho fatto il duetto con te, ma voglio fare qualcosa anche con Gigi" ha dichiarato. La sua decisione ha generato grande emozione e curiosità: la strada di Anna Maria a "The Voice Senior" continua ora con la semifinale, prevista per venerdì 4 aprile. Un percorso che, senza dubbio, porterà ancora altre sorprese, con una voce che sta conquistando il cuore del pubblico e dei giurati.