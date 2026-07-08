Anche nella Bassa è arrivata la “droga del palloncino”: l’allarme arriva in Regione

Sono ancora pochi per fortuna, anche nella Bassa bergamasca, ma i sequestri da parte delle Forze dell’ordine stanno diventando frequenti anche fuori dalle grandi città, e sono sempre più preoccupanti. Parliamo di un nuovo stupefacente “atipico”: il protossido di azoto.

La cosiddetta “droga del palloncino”

Detto anche “droga del palloncino”, il protossido d’azoto è un gas utilizzato come propellente in diversi prodotti industriali (come la panna da cucina), ma anche, miscelato con l’ossigeno, come sedativo in odontoiatria. Innocuo se utilizzato come dovrebbe, e quindi reperibile facilmente anche online, ha tuttavia effetti decisamente più forti se se ne abusa. Molti ragazzi lo inalano infatti per procurarsi un effetto stupefacente legale e a basso costo, come dimostra l’impennata di ritrovamenti nei cestini dei parchi pubblici e nei luoghi di ritrovo, di flaconi vuoti. Gli ultimi casi si sono verificati a Verdellino e a Boltiere, nei mesi scorsi. Ma il consumo improprio può comportare effetti acuti e cronici anche gravi, con possibili conseguenze neurologiche, cardiovascolari e psicologiche. C’è poi il rischio immediato di ipossia, che può portare a perdita di coscienza.

Una mozione del Consiglio regionale

Sulla vicenda è intervenuto questa settimana anche il Consiglio regionale della Lombardia, con una mozione presentata dalla Lega proprio per la prevenzione e il contrasto dell’uso ricreativo di questo gas. Il testo approvato questa settimana invita soprattutto a fare prevenzione.