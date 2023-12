Il papà di Brebemi nominato Cavaliere al merito della Repubblica

C'è anche Francesco Bettoni, ex presidente e "ideatore" dell'autostrada A35 Brebemi, tra i premiati nominati quest'anno dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella Cavalieri al al merito della Repubblica. La cerimonia si è svolta presso il Palazzo del Governo a Piacenza, alla presenza del Prefetto Paolo Giuseppe Alfredo Ponta.

Settantacinquenne, bresciano di Visano, Bettoni nacque come imprenditore agricolo, ma già dall'età di 25 anni ha cominciato a frequentare gli ambienti della rappresentanza imprenditoriale bresciana, diventando uno dei protagonisti della crescita economica e sociale del territorio lombardo a cavallo tra la fine del millenovecento ed oggi. È stato tra gli altri incarichi presidente dell'Unione Provinciale Agricoltori di Brescia dal 1982 al 2012 e della Camera di Commercio di Brescia dal 1994 al 2014. Ha inoltre guidato l'Unione Regionale delle Camere di Commercio Lombarde dal 2004 al 2014, impegnandosi nel promuovere lo sviluppo economico e commerciale della Lombardia, anche a livello internazionale.

L'autostrada A35 Brebemi

Il suo nome è però associato indissolubilmente all’autostrada A35 Brebemi, di cui è in qualche modo il "padre". Fu lui, già negli anni Ottanta, a immaginarla per la prima volta, per poi lentamente arrivare a farla diventare un progetto reale. È stato inoltre presidente di Autostrade Lombarde spa a partire dal 1999, di Argentea Gestioni scpa dal 2013 e di Brebemi SPA dal 2004, fino allo scorso anno.

La prima autostrada italiana completamente costruita in project financing, inaugurata nel 2014, ha cambiato il volto della Bassa bergamasca e rivoluzionato la mobilità su gomma dell'intera zona. Recentemente ha anche promosso e realizzato l’Arena del Futuro, il circuito di test per l’innovativa tecnologia di ricarica elettrica ad induzione.

La nomina a Cavaliere dedicata alla moglie Elena