Aikido e anziani, si rinnova il successo per il progetto di benessere alla Casa Famiglia Spinelli

Non è mai troppo tardi per prendersi cura del proprio corpo e della propria mente. Lo sanno bene gli ospiti della Casa Famiglia Spinelli, residenza sociosanitaria di Rivolta d’Adda, che da ormai tre anni beneficiano di un progetto di Aikido morbido guidato dal volontario Claudio Colnaghi, responsabile dei corsi per l’Asd Amici dell’Aikido di Treviglio e Formatore Csi (Centro Sportivo Italiano), esperto di tale disciplina, supportato nell’attività da due fisioterapiste della Casa e dalle educatrici.

L’Aikido entra in casa di riposo

Nato grazie a una conoscenza comune, il progetto è andato consolidandosi nel tempo con il desiderio di offrire anche a persone di età avanzata un programma di riabilitazione e mantenimento della salute psicofisica e di valorizzazione della propria persona. Il riscontro degli ospiti è stato estremamente positivo: si è evidenziato interesse per la proposta, un aumento del benessere psicofisico, il mantenimento e, in alcuni casi, piccoli miglioramenti a livello motorio. Da una lezione all’altra, infatti, erano frequenti le richieste per sapere quando si sarebbe ripetuta l’attività e, sebbene accusassero un po’ di stanchezza, quasi la totalità degli ospiti ha portato avanti con costanza il progetto.

A lezione anche gli ospiti della Rsd

Il progetto ha avuto un impatto altamente positivo, tanto da spingere la Casa ad allargarlo anche agli ospiti della Residenza sanitaria disabili (Rsd). Quest’anno quindi, oltre alla quarantina di ospiti coinvolti in Rsa, si sono aggiunti una ventina di ospiti di Rsd che, dopo alcune lezioni di prova, hanno mostrato a loro volta di gradire molto la proposta.

“Di certo la delicatezza e la disponibilità di Claudio al confronto costante con gli operatori, la flessibilità nell’adattare la proposta alle esigenze dell’utenza e il carattere cordiale e accogliente con cui ha saputo accostarsi a ognuno, sono stati ingredienti imprescindibili per la buona riuscita di quanto intrapreso – fanno sapere dalla Casa Famiglia Spinelli – Siamo molto grati che le nostre strade si siano incrociate e speriamo davvero che la collaborazione possa proseguire a lungo”.

Per informazioni è possibile contattare l’associazione all’indirizzo mail amicidellaikido@libero.it