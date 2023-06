A Davide Simonetta, aka d.whale, il premio per meriti artistici

A Davide Simonetta, in arte d.whale, la benemerenza civica per meriti artistici.

Davide Simonetta premiato per meriti artistici

L’illustre "artigiano della musica" è stato protagonista della serata organizzata lunedì l’auditorium della Bcc di Bagnolo Cremasco, in cui l’autore, compositore, produttore e arrangiatore 40enne ha ricevuto il riconoscimento dalle mani del sindaco Paolo Aiolfi, del presidente dell’Istituto di credito Giorgio Merigo e dal responsabile della comunicazione Angelo Bonomi, amico di lunga data di Davide. Per l’artista l’occasione di vivere un momento unico con i suoi amici, la sua gente, il suo paese e soprattutto di raccontarsi in modo molto spontaneo tra ricordi e aneddoti.

"Faccio il pendolare al contrario - ha esordito - nel senso che vivo a Milano ma lavoro a Bagnolo, dove ho il mio studio e collaboro con gli artisti che vengono a trovarmi. Non è comodissimo, ma a casa mia riesco a fare la mia musica serenamente. Qui non c’è la frenesia e la gelosia del settore musicale. Da qui sono passati i principali cantanti italiani".

Lo studio dove nascono i grandi successi

È passata tra gli altri anche Annalisa, sua ex fiamma che proprio in questi giorni è stata a Bagnolo per le rifiniture del suo ultimo album.

"Anche i cantanti che ospito mi dicono che qui c’è una pace che non si trova altrove - ha spiegato - “Due Vite”, il pezzo che ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo, è nato proprio qui a Bagnolo, attraverso una sinergia con Davide Petrella. A dicembre dello scorso anno mi telefonò Marco Mengoni chiedendomi un brano sanremese. Abbiamo pensato subito di confezionargli un pezzone importante...».

Ma c’è ancora un sogno nel cassetto.

"Scrivere una canzone per Vasco Rossi o per Zucchero - ha concluso - Con quest’ultimo mi sento ogni tanto".

Alla domanda che forse incuriosisce un po’ tutti, sulla genesi di una canzone, ha sorriso: "Traggo ispirazione dalla vita e subito butto giù le mie idee". La benemerenza è davvero meritata, l’artista attualmente è il più richiesto: i suoi pezzi estivi "Disco Paradise", il cui video è stato girato nella discoteca "Charlie Brown" di Offanengo, e "Pazza musica", sono già due successi dichiarati e ci terranno sicuramente compagnia per tutta l’estate. Non poteva mancare quindi un accenno al rapper Fedez. "Sedotto e conquistato dalla campagna cremasca" ha scherzato.

La forza dei legami

Al termine della cerimonia tanti i selfie di gruppo per il producer cremasco, davvero felice: "È stata un’emozione grandissima vedere arrivare in sala gli amici d’infanzia che non vedevo da parecchi anni". Presente alla serata anche don Lorenzo Roncalli, che ha lo ha ringraziato "per la sua passione musicale" ma anche "per la sua bella umanità".

Le ultime parole di Simonetta sono state dedicate a Bagnolo e alla sua famiglia (erano presenti papà Roberto e mamma Marisa), ma non sono mancati i ringraziamenti per un riconoscimento inaspettato di "bagnolese doc" al Comune e a Bonomi per aver organizzato la serata.

"A lui sono legato fin dai tempi delle elementari" ha concluso. E, in fondo, la parte bella di vivere nei nostri paesi di campagna è proprio questa: la forza delle relazioni umane che emoziona più di mille successi.