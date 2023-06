Fedez, gli Articolo 31 e Annalisa nel Cremasco per girare il video di "Disco paradise"

È girato nel Cremasco il videoclip del nuovo singolo di Fedez, "Disco paradise", realizzato insieme agli Articolo 31 e ad Annalisa Scarrone. Il set scelto per parte delle riprese è infatti il locale "Charlie Brown" di Offanengo, e proprio qui sono state girate diverse parti del video legato alla canzone che dallo scorso 25 maggio è disponibile su tutte le piattaforme streaming. Inutile dire che c'è già "puzza" di tormentone estivo, tantopiù che lo stesso Fedez ha pubblicato un video in cui Annalisa tenta (con scarso successo, apparentemente) di insegnare i passi del balletto a J-Ax, a dj Jad e allo stesso Fedez.

"Disco paradise", il nuovo singolo di Fedez girato ad Offanengo

È Fedez ad aprire "Disco paradise", seguito dalla voce di Annalisa, tutta dedicata al ritornello, e poi dal sound fresco e hip pop degli Articolo. Tra le righe tante le citazioni contenute da Battisti a Gigi Hadid, da Pablo Neruda a Cyndi Lauper. Storica discoteca cremasca, il "Charlie" è famoso per le sue tinte pink e per gli amanti degli anni ‘70 e ‘80. La nuova creazione del cantautore milanese Fedez vede peraltro tra gli autori del brano due “grandi” della musica italiana: Paolo Antonacci (figlio di Biagio) e il cremasco Davide Simonetta. Un nome non nuovo, quest'ultimo, anche ai cremaschi. Musicista, arrangiatore, compositore e produttore musicale di Bagnolo Cremasco, è autore tra l'altro della canzone vincitrice di Sanremo “Due vite” di Marco Mengoni, insieme a Davide Petrella, e di “Tango” di Tananai.

Una full immersion negli anni Ottanta

Alle riprese per “Disco Paradise”, realizzate in un solo giorno, erano presenti anche Joey e Rina Di Stefano, famosi su Tiktok dopo aver ballato sulle note del brano pop-dance “Bellissima” di Annalisa diventata ormai un hit con ben 14 milioni di visualizzazioni. I creativi che hanno ideato il video hanno optato per una "full immersion" negli anni Ottanta, a 360 gradi: abiti sberluccicosi e fluo, tante fasce colorate e cappellini, tacchi fashion con le fiamme.

Gli studenti del Cr Forma (con prof) in scena

Le riprese tutte di filata dalle 9 del mattino alle 20.30 di sera con una breve pausa per il pranzo dall’1.30 alle 2.30. Il gruppo di artisti coinvolti, tra una ripresa e l’altra, si è concesso anche qualche minuto di relax ballando la coreografia di “Disco Paradise” che ha poi spopolato sui social. Fedez infatti ha condiviso un video, divenuto subito virale, accompagnato dalla didascalia “Annalisa ci introduce nel magico mondo della danza”. Nella clip, la cantante ligure, ormai regina delle hit con “Mon Amour” e “ Bellissima” è alle prese con Fedez e gli Articolo 31 per insegnare i passi di danza del video al rapper, a DJ Jad e J-Ax tra continue risate e scherzi. Tantissime le “comparse” coinvolte nella clip: sono stati scelti, tra gli altri, anche alcuni studenti cremaschi del "Cr Forma" che si sono truccati e “acconciati” autonomamente e sono apparsi sulla scena accompagnati dai loro professori.