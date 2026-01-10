Bergamasca sotto zero: i consigli di Uniacque contro i danni del gelo alle tubazioni

Le estese gelate che stanno interessando il Nord Italia in questi giorni potrebbero causare seri problemi nel caso in cui i contatori e le tubazioni non siano state adeguatamente protette. Lo ricorda Uniacque, l’azienda che gestisce il Ciclo idrico integrato in diversi Comuni della Bergamasca. È opportuno, spiegano, seguire alcuni utili e semplici consigli per evitare il congelamento e la rottura dei contatori.

Gelo, cosa fare sulle tubazioni esterne

Il vademecum di Uniacque chiede che i pozzetti (o le nicchie poste sui muri esterni dei fabbricati), sportello compreso, debbano essere ermeticamente isolati dall’ambiente esterno e opportunamente rivestiti: è sufficiente usare materiali isolanti, come ad esempio polistirolo o poliuretano espanso, facilmente reperibili presso rivenditori del settore edile.

I contatori in locali non riscaldati devono a loro volta essere rivestiti con materiale isolante (polistirolo, poliuretano espanso o materiali simili). Non avvolgere le tubature dell’acqua con lana di vetro o stracci: questi materiali assorbono acqua e possono addirittura peggiorare la situazione, oltre a costituire un potenziale luogo di annidamento per insetti e sporcizia.

Nel caso in cui i contatori siano collocati in pozzetti o in nicchie esterne ai fabbricati, in locali non riscaldati o non abitati, se la temperatura esterna dovesse rimanere per più giorni al di sotto dello zero, è consigliabile lasciare che da un rubinetto fuoriesca un filo d’acqua. È sufficiente una minima quantità, per evitare sprechi.

L’utente è responsabile dell’incuria