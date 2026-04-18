Rissa nella notte, due feriti

Quella che doveva essere la prosecuzione di una giornata di festa si è trasformata in una notte di violenza nel centro di Vailate, con una rissa tra giovani, due feriti e nuove preoccupazioni sulla sicurezza cittadina.

Una notte di festa che degenera

Doveva essere il prolungamento di una giornata di festa, ma la notte nel centro storico di Vailate si è chiusa con violenza e tensione. Lunedì sera, piazza Cavour è stata teatro di una rissa che ha coinvolto numerosi giovani, riportando al centro del dibattito cittadino il tema della sicurezza. Alla base dell’episodio, con ogni probabilità, un clima già acceso dalla serata precedente. Lunedì il paese aveva celebrato la festa del Santuario, una delle ricorrenze più partecipate dell’anno. Un’occasione di ritrovo che, però, per qualcuno si sarebbe trasformata in eccesso.

Dalla discussione allo scontro fisico

Secondo diverse testimonianze, lunedì sera nella piazza principale si erano radunati decine di ragazzi – si parla di almeno una cinquantina – con alcolici al seguito. In un contesto già carico, è bastato poco per far esplodere il conflitto. La discussione, nata nei pressi dell’oratorio, si è rapidamente trasformata in uno scontro fisico, spostandosi poi verso via Caimi. Due giovani sono rimasti feriti: uno, ventenne, è stato colpito ripetutamente con pugni e calci e anche con una cinghia; un altro avrebbe riportato un trauma alla testa dopo essere stato raggiunto da una bottiglia.

Intervento delle forze dell’ordine e risvolti politici

L’allarme è scattato grazie alle segnalazioni dei residenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del radiomobile di Crema e della stazione di Rivolta d’Adda. All’arrivo delle pattuglie, però, il gruppo si era già disperso. Durante i controlli, un giovane ha fermato i militari indicando un presunto responsabile, un 24enne, accusato di averlo colpito al volto con una bottiglia. I carabinieri si sono quindi recati all’abitazione del giovane per identificarlo. Nel frattempo, il tema sicurezza approda anche nelle sedi istituzionali. Il gruppo di minoranza «Vailate Nuovi Orizzonti» ha presentato una mozione che sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale.

“Negli ultimi mesi – spiega Luciano Aioli , firmatario del documento assieme al capogruppo consiliare Piermauro Stombelli – sono aumentate le segnalazioni dei cittadini riguardo ad episodi e situazioni che incidono sulla percezione di sicurezza, in particolare nel centro abitato”.

Tra le proposte contenute nel documento figurano una mappatura delle criticità legate alla sicurezza urbana, una revisione dell’attuale organizzazione della Polizia locale e il possibile accesso ai fondi previsti dal decreto legge 23/2026 per potenziare organici e servizi. Non manca, inoltre, l’ipotesi di rafforzare i sistemi di sorveglianza sul territorio.