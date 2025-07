Restaura le tombe dei neonati e salva la memoria collettiva

Quando il paese ancora dorme e il sole timidamente accarezza i tetti, tra i vialetti silenziosi del cimitero di Vailate c’è già qualcuno al lavoro. Non è un custode, né un dipendente comunale. È Gianfranco Colombo, 77 anni, pensionato con l’anima dell’esploratore e il cuore dello storico.

Ogni mattina, quasi come un rituale, entra nel cimitero appena si apre il cancello automatico. La sua meta è sempre la stessa: il "campo degli angioletti", dove riposano i bambini morti più di un secolo fa, alcuni vissuti solo pochi giorni. Là, tra piccole tombe dimenticate, Gianfranco rimuove muschi, pulisce iscrizioni, ritocca lapidi e restituisce dignità a quelle vite mai vissute. "Che bellezza e quanta umanità ispirano queste tombe", ha raccontato soddisfatto. Ma il suo non è solo un gesto di cura. È una vera e propria operazione di recupero della memoria collettiva. Secondo Gianfranco infatti ogni lapide ha una storia da raccontare, e molte le ha scoperte proprio grazie a un colpo di spugna.

Un dettaglio toccante che racconta molto di un’epoca in cui la perdita dei più piccoli era una tragica consuetudine.

Altre curiosità emergono quasi come piccoli misteri da romanzo gotico.

Si tratta di lavori tutt’altro che semplici e Gianfranco non è nuovo alla pazienza certosina che richiede il "restauro".

"Alcune lapidi del cimitero sono in arenaria, una pietra delicatissima, mentre altre in marmo - ha chiarito - Togliere i muschi è semplice mentre lo è meno togliere i licheni. Per farlo, applico della candeggina che lascio agire per un’oretta di modo che il lichene muoia e che poi possa rimuoverlo con una spazzola. Da ultimo, siccome l’arenaria è porosa, per chiudere i pori, do una passata di carta vetrata".