Pubblicata dal ministero la lista nazionale degli autovelox: ecco dove sono

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti informa che dal 28 novembre è on line l’elenco ufficiale dei dispositivi e sistemi di rilevamento della velocità autorizzati sul territorio nazionale.

L’elenco dei dispositivi

L’elenco, previsto dall’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del direttore generale per la Motorizzazione n. 367 del 29 settembre 2025, è consultabile al seguente link (CLICCA QUI)

La pubblicazione arriva alla scadenza dei tempi previsti per il censimento nazionale. Il 28 novembre, infatti, sono scaduti i termini per l’invio dei dati da parte delle Amministrazioni e degli enti da cui dipendono gli organi di Polizia stradale. Si tratta di un passaggio essenziale per garantire la piena legittimità d’uso degli strumenti di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Tramite la piattaforma telematica predisposta dal ministero, gli enti hanno indicato, per ogni dispositivo: marca, modello, versione, matricola ove presente, estremi del decreto ministeriale di approvazione o omologazione, nonché collocazione chilometrica (qualora necessario) e direzione di marcia. Tutti i dati trasmessi sono automaticamente pubblicati e liberamente consultabili sul portale istituzionale del ministero.

La situazione nella Bergamasca

Per quanto concerne le strade provinciali, possiamo trovarli lungo la Rivoltana, sulla Cassanese Moderna (all’altezza del sottopasso di Pioltello) e sulla Paullese.

Anche sull’autostrada A4 sono segnalati 4 dispositivi di rilevazione della velocità di competenza della Polizia stradale: si trovano tratta Trezzo direzione est (km 154+850) – Dalmine direzione est (km 166+633) direzione est; tratta Dalmine direzione est (km 166+633) – Bergamo direzione est (km 171+300) direzione est; tratta Dalmine direzione ovest (km 168+900) – Capriate direzione ovest (km 161+490) direzione ovest; tratta Bergamo direzione est (km 171+300) – Seriate direzione est (km 178+450) direzione est.

Per quanto riguarda i Comuni, ecco i dispositivi segnalati dalle Amministrazioni locali al ministero:

Corpo di Polizia locale di Bergamo: 3 telelaser

Polizia locale di Seriate: un autovelox mobile

Polizia locale di Treviglio: un telelaser mobile e due rilevatori di velocità in modalità istantanea fisso

Distretto Polizia locale Bassa bergamasca occidentale con sede a Caravaggio: 2 dispositivi automatici di velocità istantanea

Polizia locale di Misano Gera d’Adda: un telelaser mobile

Polizia locale di Romano: un telelaser mobile

Polizia locale di Calcio associata con Antegnate: un telelaser ultralyte

Polizia locale di Pontirolo Nuovo: telelaser mobile

Polizia locale di Fara Gera d’Adda: un telelaser mobile

E nel vicino Cremasco la Polizia locale di Rivolta d’Adda, con un autovelox mobile