Tutto pronto per un'altra edizione da record di "Panda a Pandino"

Torna l’evento più atteso dell’anno, "Panda a Pandino" tenterà di battere di nuovo il record dell’anno precedente di 1051 Panda, quest’anno saranno ben tre i giorni di festa.

Panda a Pandino

Finalmente è giunto il fine settimana che moltissimi pandinesi e appassionati da tutto il mondo aspettavano con trepidazione: "Panda a Pandino" è tornata con la sua settima edizione. Le iscrizioni si sono chiuse ufficialmente giovedì scorso, ma il numero esatto di partecipanti sarà svelato solamente questo weekend, quando si cercherà di superare l’incredibile record dello scorso anno: ben 1051 Panda radunate attorno al castello visconteo.

La Crew

Nato da una boutade sui social, con gli appassionati che scattavano le foto con il cartello Pandino e la propria fida Panda, Panda a Pandino è diventato un evento sempre più grande e davvero senza confini. Diversi gli equipaggi che arrivano ogni anno da fuori anche dei confini nazionali. La macchina organizzativa, grazie anche all’Amministrazione Comunale di Pandino che ha creduto da subito nel progetto, è mossa da un gruppo affiatato di generosi Pandinesi, “La Crew”, composta da Alessandro Baiocchi, Francesco Pino, Alessia Pino, Sergio Ferrari, Gaetano Vigliotti, Sebastiano Riscica, Simone Labo’, Michele Martino, Erica Zaneboni, Matteo Fedeli con Davide Cappa Voice e Laura Magnani con la partecipazione straordinaria di William Jonathan (Willy) Pandista più attivo d’Italia e volto social del gruppo.

"Siamo sulla giusta strada per battere il record dello scorso anno - ha commentato Alessandro Baiocchi presidente di “Panda Pandino” - Ormai il format è consolidato, ma per rendere il tutto ancora più accattivante, quest’anno siamo in collaborazione anche con la Pro Loco che organizzerà visite guidate al castello visconteo che, ristrutturato, garantirà un tocco in più per l’evento".

Il programma

Venerdì 21 giugno, a partire dalle 18 si aprirà l'area food and beverage per poi proseguire con una serata musicale e intrattenimento by Kappa Voice & Wedding Boys Staff. Sabato 22, dalle 12 ritrovo per il Panda Giro per il territorio Cremasco, a seguire serata con dj set ed esibizione Antani Project Live. Domenica 23, dalle 8, accoglienza con ingresso riservato alle Fiat Panda registrate, con intrattenimento, ospiti e soprese. Dalle 15 premiazioni e saluti finali.

“Panda a Pandino, con la sua magia fatta innanzitutto di colori e sorrisi, è oramai alle porte - ha commentato William Jonathan - Sarà difficile battere il record dello scorso anno. Ma questi anni ci hanno insegnato che i Pandisti formano una grande e bella comunità. Sono determinati a battere un altro record che sono certo consegnerà, ancora una volta, Panda a Pandino alla storia dei record".

