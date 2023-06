Tutto pronto per l'edizione 2023 del "Festival internazionale della musica"

L’edizione 2023 della Festa Internazionale della Musica è all’insegna di canto, ballo, buon cibo e tanto divertimento. Organizzata dalla Consulta della Cultura, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Rivolta, il nuovo appuntamento con la tradizionale manifestazione musicale prenderà il via domani, sabato 17 giugno, e si concluderà domenica 2 luglio, dopo aver messo in scena tutti gli eventi allestiti in collaborazione con Pro loco, "Musica Insieme", "Università del Ben-Essere", "Fondazione Asilo Infantile", "Terzo Suono", "Three Bigul", "Tabanus Band", "Team Dj rivoltani", il corpo bandistico locale "Sant’Alberto", il circolo "Arci - Il Sole", "Magic Bar", "Rivolta Carni" e i giostrai "Sant’Alberto".

Festival internazionale della musica

Ad alzare il sipario sulla prima settimana della festa sarà il circolo Arci, che alle 21 di domani darà vita a una serata di elektro-punk spagnolo nella propria sede di via Garibaldi. Seguirà il concerto live dei "Three Bigul", che si esibiranno con le loro canzoni in dialetto rivoltano martedì 20 giugno alle 21 in piazza Ferri. Medesima piazza per il concerto jazz di Angelo Calloni, che mercoledì 21 giugno alle 21 farà parlare la sua arte a casa Bestetti-Brambilla.

Il giorno dopo, alla stessa ora, sarà la volta del gruppo vocale "Terzo Suono", che ha scelto la suggestiva corte Bertolazzi come location per lo spettacolo "Il canto dell’eco". Venerdì 23 giugno si ritornerà in piazza Ferri alle 21, con la prova di concerto aperta al pubblico della banda cittadina "Sant’Alberto", mentre sabato 24 giugno alle 16 tornerà a essere protagonista la sede del circolo Arci, dove "Fondazione Asilo Infantile" e "Musica Insieme" intratterranno i partecipanti con la "Merenda in musica per bambini di tutte le età".

Fino al 2 luglio

Il programma stilato e distribuito dalla Consulta della Cultura si sposterà poi alla settimana successiva, nella quale sono stati organizzati un numero inferiore di eventi, ma di eguale qualità. Nel primo di essi, fissato per martedì 27 giugno alle 21 nella sala Papa Giovanni XXIII del centro socio-culturale di via Renzi, "Università del Ben-Essere" condurrà i suoi ospiti attraverso l’ascolto guidato del "Rigoletto" di Giuseppe Verdi nell’ambito del progetto "Amore, passione e maledizione con Rigoletto". Dalle 19.30 di venerdì 30 giugno invece, sarà possibile trascorrere la serata in via Turati in compagnia del "Team Dj rivoltani" e della loro disco-music, mentre il benvenuto a luglio sarà dato dalla "Tabanus Band", che il primo giorno del mese animerà via Turati con la sua serata rock.

L’edizione 2023 della Festa Internazionale della Musica culminerà poi nel gran concerto del corpo bandistico locale, previsto per domenica 2 luglio in piazza Vittorio Emanuele II a partire dalle 22.