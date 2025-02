Tutto pronto per la 197esima Fiera regionale di Sant'Apollonia

di Sara Barbieri

Un’esplosione di tradizione, innovazione e passione: la Fiera Regionale di Sant’Apollonia è pronta a conquistare Rivolta D’Adda con un evento che promette di emozionare grandi e piccini.

La Fiera regionale di Sant'Apollonia

Dall'8 al 10 febbraio, la 197esima edizione della manifestazione che celebra l’anima contadina del territorio, trasformerà il paese in un palcoscenico di attività uniche, in un mix perfetto tra passato e futuro. L’artigianato locale, i prodotti enogastronomici, l’agricoltura e la mostra dedicata alla razza Frisona sono solo l'inizio di un programma ricco di sorprese. Quest’anno infatti, la Fiera riserverà diverse novità: in primis la presentazione del neonato "Distretto cremasco del cibo", che mira a riunire nella valorizzazione e nella cooperazione, le aziende agroalimentari territoriali. Ma non finisce qui: per la prima volta, il ring di via Masaccio ospiterà i centri cinofili di Rivolta con dimostrazioni emozionanti di pet therapy, cani antiscippo e soccorso. Inoltre, l’edizione 2025 porterà con sé una ventata di gioventù con la partecipazione degli studenti di vari istituti cremaschi e non: dal Liceo Galileo Galilei di Crema, con il corso di Meccatronica, alla Scuola Casearia di Pandino, fino agli studenti dell’Istituto Agrario Cantoni di Treviglio.

Insomma, anche per il 2025 la Fiera di Sant’Apollonia si conferma molto più di un semplice evento: un autentico simbolo dell’identità rivoltana, che unisce generazioni diverse, sarà l’occasione perfetta per abbracciare la tradizione guardando al futuro, continuando a scoprire e apprezzare ogni giorno ciò che rende unico il nostro territorio.

