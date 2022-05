Tutti al parco acquatico a metà prezzo con il Giornale di Treviglio e Center Park Antegnate

Se non secondo il calendario, almeno secondo il termometro l’estate è ufficialmente iniziata, e nella Bassa estate fa rima con Antegnate. Il parco acquatico Center park - uno dei più attrezzati e frequentati, nonché il più grande della provincia di Bergamo - aprirà la stagione domenica, 29 maggio, e ha siglato un accordo di partnership con i nostri settimanali Giornale di Treviglio, RomanoWeek, CremascoWeek, ChiariWeek, Gazzetta dell’Adda e Gazzetta della Martesana, per dare il benvenuto alla bella stagione e festeggiare i trent’anni dalla fondazione.

Due biglietti al prezzo di uno per Center park Antegnate: ecco come

In redazione (Treviglio, via Stefano Messaggi 4B) sono quindi in vendita, fino ad esaurimento scorte, centinaia di biglietti d’ingresso giornalieri con la formula del «due per uno». Al costo di 13 euro, al posto di 26, si portano a casa due coupon, ciascuno dei quali dà diritto all’ingresso giornaliero per una persona. I coupon non sono nominali e sono validi dal lunedì al sabato compreso, fino a inizio settembre.

Trent’anni di storia: da zoo a parco acquatico

L’occasione è un compleanno speciale: Center Park fu inaugurato infatti il 1 agosto del 1992. Oggi è gestito dalla «seconda generazione» di titolari, composta da Gianpaolo Frigé. Nato sulle «ceneri» di un parco zoologico, il Center park si trova in via Cremona 9 ad Antegnate, lungo la provinciale «Soncinese». Una vera «istituzione» nella zona, che accoglie decine di migliaia di utenti ogni estate e si è guadagnata, in trent’anni, un posto nel cuore di chiunque abbia trascorso l’infanzia nella pianura tra l’Adda e l’Oglio. Famiglie, coppie, oratori e centri ricreativi estivi, arrivano al Center park, ogni anno, perlomeno da quattro province.

Piscine, scivoli, e un’oasi verde: Center park

Si tratta del resto di un vero e proprio parco acquatico, che si estende su circa 60mila metri quadrati. A differenza di altri impianti, ha «ereditato» dal vecchio zoo sul quale sorgeva una delle sue caratteristiche peculiari: la presenza di una grande area alberata, un piccolo boschetto a disposizione di chi voglia prendersi una pausa dal solleone. Quattro le piscine, che disegnano uno specchio d’acqua vasto complessivamente circa 5000 metri quadrati. Ma la vera cifra «caratteristica» del parco sono gli scivoli: il mitico «Foam» a quattro piste, alto undici metri, il «multipista» a sei percorsi, e altri tre piccoli scivoli dedicati ai bambini: il River, il Waterfall e il Twist. Tutto attorno, la grande pineta ospita un ristorante-pizzeria, una pista di go-kart, due bar («La Pineda» e «La playa»), e poi diversi campi da calcetto, volley e basket.

La partnership con sei settimanali Netweek

Per acquistare i biglietti con la formula «due per uno», disponibili grazie alla collaborazione tra il nostro gruppo editoriale e il Center Park, basta presentarsi alla redazione del Giornale di Treviglio, RomanoWeek e CremascoWeek, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Oppure, alla redazione della Gazzetta dell’Adda-Martesana, in via Matteotti 1/3, a Pessano con Bornago, il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. La coppia di coupon scontata costa 13 euro, e comprende l’ingresso giornaliero per due persone al parco acquatico e al parco verde, con l’utilizzo degli ombrelloni e delle sdraio a disposizione degli utenti. I coupon sono utilizzabili da lunedì al sabato, a partire da lunedì 30 maggio e fino a sabato 3 settembre 2022. Coupon vendibili fino ad esaurimento scorte.

Dove e quando

Center park è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19. Ingresso gratuito per chi è più basso di un metro, o più alto di 2 metri, per chi compie gli anni il giorno dell'ingresso e per chi ha più di 70 anni. Ulteriori informazioni al 0363 302290 (redazione), su www.centerpark.it o sulle pagine social del Center Park.