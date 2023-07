"The rhythm of the night", domani a Sergnano c'è la Notte bianca

Tutto pronto per la Notte bianca che, domani sera, accenderà Sergnano. L'evento organizzato dall'Amministrazione comunale in collaborazione con i bar, ristoranti e le associazioni del paese, conclude la fortunata stagione di "E...state a Sergnano 2023". Appuntamento confermato per l'ultimo sabato di luglio, come da tradizione. Il tema di questa edizione è la musica, tanto che lo slogan scelto per la serata è "The rhythm of the night" come il titolo di una nota canzone dance degli anni '90.

Domani c'è la Notte bianca

"Nei giorni scorsi anche il Comune di Sergnano è stato colpito duramente dal nubifragio e dalla grandinata con danni ad alcune abitazioni, imprese, auto e alle coltivazioni nei campi - ha afferma il consigliere delegato per sport e tempo libero Mauro Giroletti - Dopo tutto questo abbiamo voluto comunque confermare l'appuntamento con la Notte bianca, una serata di svago per tutti. Quest'anno ci sarà più spazio per musica e street food. Per le vie del centro storico, rigorosamente chiuso al traffico fin dal primo pomeriggio, avremo sette punti tra bar e ristoranti, cinque spazi con musica live o dj-set, giochi e animazioni per bambini, mercatini e stand delle associazioni locali. Oltre a tutto questo il raduno di auto tuning organizzato dal gruppo Crema Street Meet. Ringrazio, a nome dell'Amministrazione comunale, tutte le persone che, come ogni anno, daranno il proprio contributo alla buona riuscita di questa bella e partecipatissima manifestazione. Un cocktail ben riuscito per offrire una serata di festa e divertimento per tutte le età".

La mappa del divertimento