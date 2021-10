Tutto pronto per la sagra d'autunno

Pandino

Domenica 17 ottobre il taglio del nastro ma il programma comincia già oggi, mercoledì 13, e proseguirà fino al 24.

Finalmente ci siamo, la sagra d'autunno di Pandino è alle porte.

Sagra d'autunno ai nastri di partenza

Domenica 17 ottobre le strade di Pandino torneranno ad animarsi delle luci e dei colori della tradizionale fiera autunnale. Il programma parte già da mercoledì 13 con una lezione di gastronomia che verrà tenuta nella sala dell’ex convitto, per proseguire con un altro importante momento che segna la collaborazione tra l'Amministrazione e la Fondazione San Domenico. Il castello visconteo nella serata di giovedì 14 diventerà il teatro di una rappresentazione dal titolo “Allegra Malinconia”, scritta dal novelliere Matteo Bandello che fu ospite nel maniero durante il Rinascimento. Venerdì pomeriggio, per la gioia dei più piccoli e non, riaprirà il Luna park posto come da tradizione nell’arena esterna del castello. Via libera dunque alle attrazioni che vedranno proseguire le attività fino a domenica 24 ottobre.

Si entra nel vivo sabato

Sabato si entra nel vivo della manifestazione con un programma davvero serrato. Dal pomeriggio infatti si susseguiranno una serie di inaugurazioni di alcune mostre allestite nel castello.

"Si comincia alle 15.30 con l’apertura della rassegna fotografica per i 20 anni di gemellaggio, per proseguire alle 16 con una mostra personale di pittura - ha spiegato l'assessore competente Riccardo Bosa - Proseguendo, alle 17 sarà la volta della mostra di fotografia su “Castelli, Fantasmi e Leggende” e alle 18 un’altra mostra di pittura. Sempre alle 18 ma in sala consiliare ci sarà la festa dei 18enni con la successiva posa della stella sul viale che conduce alla scuola media".

Domenica taglio del nastro

"Come Amministrazione vista la forzata assenza delle fiere per quasi due anni, abbiamo optato per la formula classica, ma con qualche piccola novità - ha proseguito Bosa - Si comincia presto con il ritrovo alle ore 8.30 e il passaggio della manifestazione “Festival Bike", sulle tracce del film "Call me by your name” zona ingresso nord del castello. Nel rispetto delle norme Covid non ci sarà l’abituale sfilata ma il nostro gruppo di Majorette e la banda preannunceranno l’inaugurazione con un piccolo intrattenimento alle 10.30 all’altezza dell’incrocio tra la Circonvallazione B e via Castello. Dopodiché raggiungeranno le autorità per il taglio del nastro seguito da un’altra esibizione delle atlete, accompagnate del suono dei musicisti del corpo bandistico. Formula che non cambia per il resto dell’area con le mostre, tra cui l’apertura del museo permanente dedicato a Marius, il mercato, gli hobbisti, i produttori (tra cui la Scuola casearia) e le associazioni.

Le novità

"Hobbisti, produttori e associazioni saranno dislocati per il perimetro della manifestazione - ha concluso - Dove però troviamo 2 novità: la piazza Rinascente sarà colorata dai lavori degli alunni delle scuole primarie, mentre in piazza Vittorio Emanuele III le autovetture cederanno il posto ad un’unica grande food court gestita in parte da commercianti locali ed in parte da operatori dello street food, con cui collaboriamo da tempo. Ovviamente per accedere all’intera area della sagra sarà obbligatorio il Green pass con controlli a campione delle Forze dell'ordine mentre per accedere al Luna Park come all’interno del castello e alle varie mostre, la certificazione dovrà essere esibita e convalidata dal personale preposto".

Il programma

Sagra D’AUTUNNO

MERCOLEDI’ 13 OTTOBRE 2021 - Ore 20.45 - Sala ex convitto - Castello

Visconteo

“CUCINARE IN AUTUNNO CON LE ERBE SPONTANEE: RICETTE E CURIOSITA’”

Serata gastronomica a cura di Annalisa Andreini – Food blogger e scrittrice

enogastronomica e con la partecipazione di Daniela Severgnini – La casa delle Erbe

in collaborazione con il servizio Manifestazioni, Fiere e Turismo del Comune di Pandino

ingresso gratuito – obbligo green pass

GIOVEDI’ 14 OTTOBRE 2021 - Ore 20.00 – Arena Interna Castello Visconteo

“ALLEGRIA MALINCONIA in Bandello e Ruzante” (testo a cura di Nuvola de Capua) –

suggestioni dal novelliere di Matteo Bandello

Spettacolo teatrale di produzione del Teatro San Domenico in convenzione con il Comune di Pandino, ingresso gratuito obbligo green pass, prenotazione consigliata

SABATO 16 OTTOBRE 2021 – Castello Visconteo

Ore 15.30 Sala ex convitto

Inaugurazione Mostra fotografica “20 anni di gemellaggio”

Ore 16.00 Sala Verde, primo piano

Inaugurazione Mostra personale di pittura di Zacchetti Marco

Ore 17.00 Sala Bernabò, piano terra

Inaugurazione Mostra di Fotografia “Castelli Fantasmi e Leggende” di Salvatore

Attanasio

Ore 18.00 Sala Affreschi, primo piano

Inaugurazione Mostra Pittorica artista NARGILAB di Gianluigi Bertesago

Ore 18.00 Sala Consiliare, I piano

FESTA DEI DICIOTTENNI

A cura della Consulta dei Giovani di Pandino

DOMENICA 17 OTTOBRE 2021

Ore 10.30 – Via Circonvallazione B angolo Via Castello

ESIBIZIONE CLUB MAJORETTES E CORPO BANDISTICO DI PANDINO

Ore 11.00 – Arena Interna Castello Visconteo

INAUGURAZIONE DELLA SAGRA D’AUTUNNO 2021

Cerimonia di inaugurazione con la partecipazione del Corpo Bandistico di Pandino a seguire esibizione Club Majorettes di Pandino

AREE ESPOSITIVE:

DOMENICA 17 OTTOBRE 2021

Arena interna del Castello Visconteo:

Esposizione e vendita di prodotti enogastronomici

Scuola Casearia di Pandino

Presentazione dell'attività didattica e vendita di formaggi di propria produzione

Mostra fotografica “Castelli, Fantasmi e Leggende” – Sala Bernabò e Angeli

Salvatore Attanasio, fotografie

Mostra fotografica “20 anni di gemellaggio”

A cura dell’Associazione Gemellaggio Pandino – Saint Denis En Val

Loggiato Superiore

Mostra di pittura – Sala Affreschi

Espone l’artista NARGILAB Gianluigi Bertesago

Mostra di personale pittura – Sala Verde

Espone l’artista Marco Zacchetti

Esposizione permanente di Marius Stroppa

Piazza Vittorio Emanuele III

Cibo di strada a cura di operatori dello street food e pubblici esercizi

La piazza delle Associazioni

Presentazione delle attività delle Associazioni del terzo settore del territorio

Via Umberto I

Mercatino degli Hobbisti e delle attività creative

Esposizione commercianti locali

P.zza Rinascente

Mostra progetti ed elaborati degli alunni delle scuole di Pandino

Sterrato Circonvallazione B

“Autunno in Fiera” a cura dell’Associazione Pro Loco di Pandino

Stand espositivi di aziende del territorio

Circonvallazioni B e C

Mercato tradizionale

Arena esterna del Castello Visconteo

Luna Park dal 15 ottobre al 24 ottobre 2021