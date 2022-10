Tutto pronto per la sagra d'autunno

Comincia venerdì 14 la sagra d'autunno di Pandino, una tre giorni all'insegna del divertimento, del buon cibo e della cultura.

Tutto il paese è in fermento per la tradizionale kermesse che apre la stagione autunnale. l'Amministrazione comunale, i commercianti, le associazioni e tanti cittadini si sono dati un gran da fare per organizzare la tre giorni che comincia venerdì 14 e termina domenica 16 ottobre.

"Ancora poche ore e Pandino sarà pronto per festeggiare la sagra d’autunno - ha commentato l'assessore a Commercio, Attività Produttive, Fiere, Eventi, Manifestazioni, Turismo, Frazioni Riccardo Bosa - Si comincia già dal venerdì sera con un evento in sala affreschi per proseguire il sabato con le inaugurazioni di due parchi e delle mostre in castello per concludersi con l’importante appuntamento con i neodiciottenni. La domenica ritorna la sfilata in via Umberto I con il corpo bandistico e le majorette per l’inaugurazione in arena interna alla presenza di tutte le autorità. Graditissimo il ritorno anche dell'Organizzazione nazionale assaggiatori formaggi (Onaf) con i suoi assaggi, per proseguire nelle celebrazioni di Città del Formaggio 2022 e gli immancabili volontari dell’associazione Marius per ascoltare qualche aneddoto su Marius Stroppa, genio pandinese. Anche quest’anno il mio ringraziamento va a tutti gli uffici comunali, specialmente il comparto manifestazioni/commercio per l’enorme lavoro svolto.