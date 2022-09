La Transumanza dei bergamini arriva nella Bassa

Giunta alla sua terza edizione, la “Transumanza dei Bergamini” è partita mercoledì 21 settembre da Serina (a chiusura dell’annuale Mostra Zootecnica) e raggiungerà Soncino per la festa finale dell’1 e 2 ottobre. In queste ore dovrebbe arrivare, attraverso Verdello, nella Bassa. Nata nell’anno della pandemia grazie all’Associazione Pastoralismo Alpino, la manifestazione consiste nella rievocazione della transumanza storica degli allevatori delle Valli Orobiche verso la Pianura Padana (dalla fine del Trecento a quella del Novecento).

La Transumanza dei bergamini

«La carovana – spiegava nei giorni scorsi l'organizzatore Michele Corti a PrimaBergamo - sino ad Alzano sarà composta, oltre che da una trentina di bovini di quattro aziende agricole di Serina, da diversi cavalli someggiati carichi degli attrezzi di caseificio, visibile e concreto riferimento alla finalità della transumanza: spostarsi in inverno in pianura per poter disporre delle scorte di fieno per produrre formaggi. Da Alzano si uniranno due carri agricoli d’epoca allestiti come un tempo con tutto l’occorrente per la transumanza. Da Bergamo si unirà al convoglio la Fondazione Bosis di Verdello con due carrozze per il trasporto dei pazienti psichiatrici e degli operatori. Nelle tappe di sosta serale il convoglio sarà raggiunto da mezzi di supporto, per coinvolgere le comunità locali. Le soste avverranno presso aree verdi pubbliche o private idonee al pascolo degli animali, con disponibilità di acqua e aree di parcheggio. Gli eventi saranno organizzati, in relazione alle caratteristiche urbanistiche delle località, in prossimità dell’area di sosta o in ambiti pubblici (piazze, aree verdi, palazzetti, castelli) nel contesto dei centri storici. In ogni tappa serale sarà organizzata la Festa della Transumanza con l’allestimento di una vera e propria sagra finalizzata alla promozione di prodotti agroalimentari tipici bergamaschi».

Oggi a Verdello, poi giù verso Soncino

Dopo il percorso in valle e il passaggio da Bergamo, oggi sabato 24 settembre la Transumanza arriva a Verdello, domani a Spirano), quindi Brignano e Pagazzano (26 settembre), Morengo e Romano di Lombardia (27 settembre), Covo (28 settembre), Calcio (29 settembre), Pumenengo e Torre Pallavicina (30 settembre) ed infine Soncino, dove la Festa si protrarrà fra sabato 1 e domenica 2 ottobre.

Ad ogni tappa sarà allestito un accampamento bergamino, con concerti, mercatini, teatro popolare, danze storiche, burattini, musici itineranti e visite guidate (anche in carrozza). Icona della Transumanza dei Bergamini 2022 è un dipinto dell’artista Giovanni Sara, 85 anni di Calcio, apprezzato pittore nell’ambito del progetto “I Muri Dipinti di Calcio” promosso dalla locale Pro Loco. “Ogni dettaglio legato alla manifestazione - sottolinea Corti - viene allestito nel rispetto della tradizione e della storia bergamina, grazie anche e soprattutto a persone che collaborano all’iniziativa e che sono state direttamente legate per esperienza familiare a questa attività”. Informazioni complete sulle attività di animazione e ristorazione sono disponibili su www.festivalpastoralismo.org e sulla pagina Facebook “Festival del Pastoralismo Bergamo”.