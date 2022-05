La prima gara del salame degli "Amici della porchetta" se l'aggiudica un vailatese

Caravaggio

Domenica primo maggio festa in piazza Garibaldi.

Domenica scorsa il sole ha sorriso agli "Amici della porchetta" di Caravaggio, che hanno organizzato la prima edizione della gara del salame all'interno della festa dell'associazione. A vincere è stato un vailatese.

Festa con gli Amici della porchetta

Una festa curata nei dettagli quella che è andata in scena il primo maggio in piazza Garibaldi, l'associazione caravaggina non ha deluso i presenti con servizio bar e cucina attivo tutto il giorno e nel primo pomeriggio gara del salame, con tanto di giuria di esperti che alle 14.30 hanno dato inizio agli assaggi dei 15 salami presentati da appassionati di tutto il circondario.

Gara del salame per beneficenza

Un’iniziativa che, oltre a far riaffiorare vecchie tradizioni, ha avuto lo scopo di sostenere la popolazione della martoriata Ucraina, per questo domenica era presente anche lo stand gestito dall’associazione "Aiutiamoli a vivere" insieme alla "Pro Caravaggio".

Alla fine a trionfare con il suo delizioso salame è stato il vailatese Cristiano Trebez, secondo posto per Mario Chiapparini di Sola.