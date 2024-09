In Val Gandino sono "I giorni del melgotto", protagonista sua eccellenza il mais spinato

Torna questo weekend, e prosegue fino al 6 ottobre, la kermesse organizzata in Val Gandino dalla Comunità del Mais Spinato. In occasione dell'inizio del raccolto del prezioso cereale "simbolo" della Val Gandino, i Giorni del Melgotto sono arrivati alla loro 17esima edizione, e mettono al centro ovviamente le eccellenze enogastronomiche della zona.

Appuntamento a Palazzo Zilioli a Gandino

La novità principale di quest'anno riguarda la collocazione di pranzi e cene (dal venerdì sera alla domenica a pranzo, per due fine settimana consecutivi) che saranno ospitati nell’inedito, suggestivo contesto di Palazzo Zilioli, nel cuore di Gandino, dove ha sede la Comunità Magda.

“È una location di particolare pregio - sottolinea Angelo Savoldelli, presidente della Comunità del Mais Spinato di Gandino - incastonata in un parco con piante secolari. Ci consente di disporre, grazie all’antica limonaia, di due saloni che ospiteranno circa 250 commensali, cui serviremo specialità locali, ovviamente a base di Mais Spinato. Ci saranno per esempio i camisocc (ravioli con grano saraceno e radicchio rosso), arrosti e brasati, le tipiche Spinate (con la novità dolce arricchita da miele della Cooperativa I Sogni e Mele Val Brembana), la torta Melgococca, la birra Scarlatta e vini selezionati. L’idea è quella di trasmettere semplice cordialità, promuovendo un messaggio sostenibile e solidale, considerando anche e soprattutto la preziosa attività della Comunità Magda”.

Cos'è il Mais Spinato di Gandino

Il Mais Spinato di Gandino è un’antica varietà bergamasca che arrivò nel borgo della Valle Seriana nei primi decenni del 1600. Fu il primo mais a giungere in Lombardia. Dal 2007 un progetto di rivalutazione degli enti locali in collaborazione con il Crea - Unità di Maiscoltura del Ministero dell’Agricoltura (che ha sede a Bergamo dal 1926) sono rinate le coltivazioni, tutelate dalla De.C.O. (Denominazione Comunale d’Origine). I semi originali del Mais Spinato sono stati isolati nella Cascina Parecia, grazie ad un’antica pannocchia conservata dai nipoti di anziani contadini. È nata una filiera che comprende decine di prodotti a marchio tutelato, fra i quali il biscotto Melgotto, la classica “Spinata” (una sorta di focaccia con farine integrali) la birra Scarlatta, le Spinette (gallette integrali), il Gelato Melgotto e i Camisocc (ravioli ripieni). Il Mais Spinato è oggi tutelato come varietà agricola da conservazione ed i suoi semi sono conservarti nel Global Seed Vault, il deposito mondiale dei semi da salvare creato sotto i ghiacci delle isole Svalbard in Norvegia.

Il programma dei Giorni del Melgotto

Presso il parco Zilioli sarà disponibile un’area per aperitivi e degustazioni e nella serata inaugurale di venerdì 27 settembre anche la musica di “Rose & The Captain” con la cantante italo-australiana Rosemary Seganfreddo. Sabato 28 settembre (alle 15, 17.30, 20.30 e 22.30) saranno proposte visite guidate al non lontano Palazzo Radici Zanchi, con la mostra dedicata all’attualizzazione delle opere di Giacomo Ceruti ed agli abiti d’epoca realizzati con materiali di recupero da Antonia Paladini. Le visite saranno replicate anche domenica 29 settembre alle 15 e alle 17.30.

La raccolta in campo delle pannocchie di Mais Spinato

Nel fine settimana successivo la giornata cruciale sarà quella di sabato 5 ottobre, quando alle 10 presso Cà Parecia è in programma la raccolta in campo delle pannocchie. Dalle 11 alle 13 il Salone della Valle ospiterà l’incontro della rete “Pueblos del Maiz” nata nel 2013 che unisce da quest’anno Bergamo e Gandino alle Città Creative UNESCO di Merida (Messico), Tucson (Arizona) e San Antonio (Texas). Nel pomeriggio dalle 14.30 Mercato Agricolo in piazza Vittorio Veneto, visite guidate a Palazzo Radici Zanchi e dalle 16 scartocciatura in piazza delle pannocchie e accompagnamento musicale de “I Rataplam” con le tipiche campanine della Val Gandino. In serata durante la Cena Spinata e solidale a Palazzo Zilioli l’accompagnamento musicale sarà proposto dal gruppo “Tèra de Baghècc” di Casnigo. Domenica 6 ottobre, giornata di chiusura, oltre al pranzo, in programma alle 15 la visita guidata al parco Zilioli con l’agronomo Nicola Gallinaro e, dalle 16, la Castagnata in piazza con il CAI Valgandino.

Per pranzi e cene importante la prenotazione via Whatsapp al numero 329.2548825. Consigliati parcheggi in zona Oratorio Sacro Cuore, all’ingresso del paese. Tutte le info utili e il programma completo sono disponibili sul sito www.mais-spinato.com.