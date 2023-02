Rivolta, riecco finalmente la Fiera di Sant'Apollonia

La Fiera agricola regionale di Sant'Apollonia torna ad allietare le strade di Rivolta. Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia da Covid-19, l'Amministrazione comunale è pronta a rilanciare la manifestazione più importante dell'anno, giunta ormai alla sua 195esima edizione.

Il cuore della fiera: la mostra della vacca frisona

Grazie al patrocinio di svariati enti e al supporto di diversi sponsor, è stato possibile organizzare numerosi eventi che culmineranno nella mostra della vacca frisona italiana. Quest'ultima avrà luogo presso l'area-fiera di via Misaccio e sarà articolata su due giornate: domenica 19 febbraio sarà dedicata alla valutazione delle manze e delle giovenche, mentre lunedì 20 verranno valutate le vacche da latte per passare poi alla premiazione della campionessa assoluta e del miglior allevatore, che ritirerà il premio intitolato a Lamberto Grillotti.

Il programma dei convegni

Nelle settimane antecedenti la mostra poi, si potrà partecipare a tante altre iniziative collaterali. Basti pensare ai sei convegni zootecnici, allestiti dal 9 al 17 febbraio e dedicati rispettivamente ai prati stabili, alla filiera zootecnica e alle aspettative di mercato, alle sfide del 2023 per gli allevamenti da latte, alla sostenibilità della zootecnica da reddito, alla biosicurezza negli allevamenti e al progetto criogerm per la salvaguardia delle razze caprine. Ma non solo. Il 20 febbraio chiunque sia interessato potrà recarsi all'istituto Spallanzani per assistere al primo evento informativo su "La blockchain nella filiera agroalimentare lombarda", mentre il 22 febbraio in Comune si discuterà sulla nuova Pac assieme alla BCC di Caravaggio, Adda e Cremasco.

Gli eventi collaterali

Per le vie di Rivolta inoltre, non mancheranno le esposizioni di mezzi agricoli e di prodotti di aziende zootecniche, ovviamente accompagnate da decine di bancarelle degli ambulanti. La fiera di Sant'Apollonia sarà allietata anche dagli eventi coordinati dalle tante associazioni coinvolte dall'Amministrazione, ovvero Pro Loco, Università del Ben-Essere, Gruppo Alpini, Panda Sub, Ortofficine Creative, Croce Bianca, Protezione civile comunale, Federcaccia, Terzo Suono, Polisportiva Oratorio Sant'Alberto, Ildebranda, Comitato Genitori, nonché la Filodrammatica Carlo Bertolazzi che per l'occasione metterà in scena la commedia dialettale "L'è mai trop tard!". Da non dimenticare infine, la cerimonia di consegna delle borse di studio, che si terrà sabato 18 in sala consiliare, il battesimo della sella in programma lunedì 20 in area-fiera e la "Noche de tango" prevista sempre per lunedì 20 nell'atrio del Municipio.