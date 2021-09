Rievocazione storica a Soncino: tutti alla scoperta della Rocca sforzesca

Il 2 e 3 ottobre

La manifestazione organizzata da "Castrum Soncini", "Il Borgo" con il patrocinio del Comune, è giunta alla sua 19esima edizione.

Soncino fa un tuffo nel passato e apre le porte della Rocca sforzesca. L'appuntamento con la 19esima edizione della rievocazione storica, organizzata dall'Associazione Castrum Soncini in collaborazione con la cooperativa "Il Borgo" e con il patrocinio del Comune, è per il prossimo weekend, 2 e 3 ottobre.

Alla scoperta della Rocca sforzesca

Quella di quest'anno non sarà la rievocazione storica a cui siamo abituati. Al centro, infatti, non ci saranno dame e cavalieri, scontri in battaglia e artigiani all'opera nelle botteghe. Per questo appuntamento, limitato nel rispetto delle norme anti Covid, la vera protagonista sarà la Rocca sforzesca, all'interno della quale verranno organizzate visite guidate alla scoperta delle sue sale che - per l'occasione - ospiteranno

ambientazioni caratteristiche e suggestive del periodo medioevale.

Le visite guidate partiranno il sabato sera alle 20.30, 21, 21.30 e 22. La domenica alle 10.30. 11.30, 12.30, 14, 15, 16 e 17. E' necessaria la

prenotazione indicando orario e numero di partecipanti all'email info@valledelloglio.it entro venerdì 1° ottobre. E' inoltre obbligatorio

presentarsi con Green Pass valido.

Sostenere Castrum Soncini

Le visite, della durata di circa un'ora e mezza costano 8 euro (biglietto intero), 5 euro (biglietto ridotto sotto i 18 e sopra i 65 anni), 15 euro per gruppi famiglia (genitori + figli sotto i 18 anni). Dopo due anni di forzata inattività, questa è la prima iniziativa organizzata post pandemia dall'Associazione Castrum Soncini. Il costo del biglietto sarà, quindi, una sorta di contributo che servirà alla sopravvivenza dell'associazione e anche a portare avanti le finalità associative, in particolare continuare le attività di esplorazione e recupero delle strutture sotterranee di Soncino.