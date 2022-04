Quest'estate a Crema torna la tortellata in piazza

Tradizioni

Ripartire con gusto. L'appuntamento è per quest'estate con una delle tradizioni cremasche più amate: la tortellata in piazza. L'Amministrazione comunale di Crema ha aperto il bando per individuare il gestore dell'edizione 2022.

La tortellata torna in piazza

"Augurandoci che quella che ci attende sia finalmente un’estate di piena ripartenza - afferma l'assessore alla Cultura e Turismo Emanuela Nichetti - rilanciamo dopo due anni il bando per realizzare in città la tradizionale iniziativa volta a valorizzare il tortello cremasco e gli altri piatti tipici del nostro territorio. A causa delle limitazioni collegate alla pandemia, negli ultimi due anni non è stato possibile organizzare la festa di piazza. Al suo posto era stata proposta dall'assessorato una "Tortellata diffusa", promossa in sinergia con i ristoranti e gli agriturismi della città e del territorio. L'ottimo successo di questa manifestazione alternativa ha permesso di tenere alta l'attenzione sul nostro piatto tipico e di sostenere le realtà della filiera gastronomica che uscivano dal periodi difficili. E' bello però sperare di riuscire a riportare questa iniziativa in presenza, certi che tornerà ad essere un forte attrattore turistico e sarà un modo per recuperare la socialità dell'evento e il piacere di condividere con cittadini e visitatori il piatto della tradizione cremasca di cui andiamo più orgogliosi".

Aperto il bando

Attraverso una manifestazione di interesse, il Comune di Crema, andrà a individuare gli operatori economici o le realtà associative che si proporranno per curare l’organizzazione, la gestione e la promozione della tradizionale iniziativa di piazza volta alla valorizzare il piatto tipico “Tortello Cremasco” per l'estate 2022. Il bando, pubblicato oggi, sulla home page del sito Istituzionale del Comune di Crema, lascerà 45 giorni di tempo per tutti gli interessati per presentare la propria candidatura. Alla scadenza del bando il Comune di Crema valuterà le proposte ed individuerà il soggetto gestore della manifestazione che si ripropone nella sua formula tradizionale nel periodo del Ferragosto.