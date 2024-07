Qualche idea per non pensare all'afa nella Bassa bergamasca

Dalla musica al buon cibo, tra appuntamenti tradizionali e novità, ecco gli appuntamenti dal 26 al 28 luglio 2024. Qualche idea per non pensare all'afa che ha abbracciato la Bassa bergamasca

Cosa fare a Treviglio e dintorni

A Treviglio la rassegna Desidera

Venerdì 26 luglio torna in Piazzale Santuario la rassegna "Desidera" con la prima nazionale dello spettacolo teatrale “Le Mille e una Notte”. Carlo Decio porta sul palco il magico mondo di "Le Mille e Una Notte" in un debutto che incanterà il pubblico con storie millenarie di amore, avventura e mistero. In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà all'interno del Teatro Nuovo Treviglio. L’ingresso è libero.

In piazza Setti a Treviglio il tributo a Michael Jackson

Sabato 27 luglio l’arena di piazza Setti ospiterà i Jackson One. Alla voce Roy Paladini, showman vincitore dell’edizione 2023 di Tali e Quali come impersonator del grande Michael. Jackson One è un incredibile progetto che unisce visual e musiche dell’indimenticabile Re del pop: più che un tributo, è un omaggio all’icona per eccellenza della storia della musica moderna. I musicisti di altissimo livello capitanati dal grandissimo Ricky Roma (lo storico batterista di Umberto Tozzi) e un corpo di ballo pazzesco faranno rivivere lo show del più grande artista pop di tutti i tempi!

Un weekend con la Festa de L'Unità di Treviglio: c'è anche la Pastasciutta Antifascista Dopo cinque anni torna la Festa de l'Unità. La kermesse del Pd è cominciata mercoledì a TreviglioFiera e proseguirà per tutto il weekend. Stasera, venerdì 26 luglio, uno dei momenti clou con la Pastasciutta Antifascista. Verrà ricordata la pastasciutta offerta dalla famiglia Cervi il 25 luglio 1943 dopo la deposizione di Mussolini da parte del Gran Consiglio del Fascismo. Quel giorno una marea di gente festante scese in piazza in tutta Italia e in provincia di Reggio Emilia, a Campegine, Alcide Cervi, padre dei 7 fratelli Cervi, partigiani uccisi il 28 dicembre di quell'anno, festeggiò la destituzione del duce offrendo la pastasciutta a tutto il paese. La serata sarà introdotta dal consigliere comunale Federico De Ponti e dai saluti di Ornella Ravaglia, Presidente di ANPI Treviglio, per poi lasciare la parola a Paola Varesi, direttrice del Museo Cervi. Altro appuntamento di rilievo si terrà domani, sabato 27 luglio, con il vicesegretario regionale PD Matteo Rossi e l’europarlamentare Cecilia Strada che parleranno de “L’Europa dei Diritti”.

