Profumo di solidarietà e inclusione: a Crema torna PolentAnffas

Ci sarà ancora profumo di polenta, ma anche di solidarietà, a Crema, dal prossimo 5 ottobre. Si rinnova, infatti, l’appuntamento con PolentAnffas sotto il tendone riscaldato di via Mulini. Da ormai quattordici anni la manifestazione, organizzata da Anffas Crema Aps-Ets

in collaborazione con Fondazione Alba Anffas Crema, richiama tanti cremaschi, desiderosi di gustare le prelibatezze d’autunno preparate ad arte dai volontari e fare del bene. Sì perché il ricavato della festa sarà devoluto alla Fondazione Alba per implementare i servizi dedicati alle persone con disabilità.

A Crema torna PolentAnffas

La macchina organizzativa di quello che è ormai un appuntamento fisso per la città e il territorio è partita da settimane, con il patrocinio del Comune di Crema. PolentAnffas sarà realtà il 5, 6, 7 ottobre a cena (dalle 19 alle 22.30), domenica 8 a pranzo (dalle 12 alle 14), dal 12 al 14 di nuovo a cena e il 15 ottobre, ultimo giorno, ancora a pranzo.

Diverse le novità che caratterizzeranno l’edizione 2023 dell’iniziativa, che s’annuncia imperdibile. Sarà possibile gustare i piatti accompagnati dalla polenta in presenza, oppure a casa, anche se quest’anno l’asporto sarà disponibile negli orari d’apertura della cucina, ma

non prenotabile. Un servizio più snello per soddisfare al meglio i tanti amici di PolentAnffas. Saranno disponibili 470 posti con la prenotazione dei tavoli (già partita da oggi lunedì 25 settembre) al numero 3425096503 (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19).

I piatti della tradizione

Tantissime le bontà della tradizione che potranno essere gustate in abbinamento alla polenta (gialla o taragna): zola, merluzzo fritto, stracotto d’asino, stinco, salsiccia con piselli, ragù. Nel menu figurano anche coppa alla griglia, porchetta, panino con salamella o porchetta,

cipolle stufate, funghi trifolati, patatine fritte, croste di grana, Bertolina, crostata, torta di mele e Spagnolenta (il dolce dedicato alla manifestazione). Non mancheranno, come è consuetudine, piatti speciali in determinate giornate: foiolo e custine coi virs (costine con le

verze) sabato e domenica, spiedo bresciano domenica 8 ottobre a pranzo e salamì dei mort (zuppa di fagioli con l’occhio e cotenne con salamini) il 12, 13, 14 e 15 ottobre. Tutto verrà consegnato in contenitori biodegradabili: l’evento è ancora una volta green e

plastic free. Anffas, in collaborazione con Padania Acque, conferma la sua spiccata attenzione all’ambiente. L’invito, inoltre, è di portare la propria borraccia per riempirla nelle colonnine messe a disposizione dalla società. L’obiettivo è anche quello di combattere lo spreco, dando la possibilità di portare a casa il cibo ordinato, ma non consumato.

Sul menù condivisione e inclusione

“Abbiamo trovato grande disponibilità da parte di moltissima gente che si metterà a disposizione delle molteplici necessità che richiede una manifestazione come la nostra – dichiara la presidente dell’associazione Anffas Daniela Martinenghi – Ancora una volta le persone con disabilità che frequentano i servizi di Fondazione Alba Anffas Crema, saranno parte attiva durante tutto l’evento”.

Molti dei servizi di Anffas e Fondazione si sono consolidati nel tempo anche grazie alla solidarietà dei cremaschi durante la manifestazione

di PolentAnffas.

“L’iniziativa da sempre accoglie tantissime persone ed è divenuta nel tempo occasione di incontro e relazione. O più semplicemente di inclusione. Un modo per gustare buoni piatti della tradizione locale, ma soprattutto l’opportunità di stare insieme, sorridere e arricchirsi delle reciproche differenze. Le serate a base di polenta consentono a persone con disabilità d’intessere preziose relazioni con la comunità d’appartenenza. Lo stare insieme intorno a un tavolo ci permette di dare forma a un presente e un futuro inclusivo, capaci di valorizzare le peculiarità e i talenti di ciascuno". “PolentAnffas è la prova che intorno a noi esiste una comunità sensibile e generosa - commenta il presidente di Fondazione Alba Paolo Marchesi - ciò ci aiuta a gestire al meglio i nostri servizi che di anno in anno si arricchiscono qualitativamente e numericamente per rispondere ai sempre crescenti bisogni del territorio”.

Pranzo del volontariato

Tra le novità 2023 ecco il “Pranzo del volontariato”, in calendario per l’ultima domenica di PolentAnffas, il 15 ottobre. Anffas, con questo ritrovo conviviale, in collaborazione con il Comune di Crema, desidera favorire un’occasione di incontro tra i volontari della città sotto la tensostruttura di via Mulini, dove condividere un piatto di polenta con una specialità a scelta. Il contributo richiesto, a prezzo calmierato, sarà di 5 euro a persona. I posti disponibili sono limitati. Per informazioni è possibile contattare la presidente Anffas Daniela Martinenghi al numero 335202986.