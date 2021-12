Pista di pattinaggio ecologica nel castello visconteo

Grazie al "Bando Estate" a Pandino arriva per la prima volta una pista di pattinaggio. Ed è ecologica.

È la novità di queste feste natalizie, e la stanno montando in queste ore nell'arena interna del castello visconteo.

"Il residuo dei fondi del bando, che ci ha portato 185mila euro, abbiamo deciso di investirli nella pista - ha spiegato il sindaco Piergiacomo Bonaventi - costa più o meno 28mila euro. Una spesa maggiore rispetto alle piste standard perché questa è una struttura innovativa, che non ha costi di gestione, non servono né acqua né corrente elettrica. Basterà “spazzolarla” la sera con delle levigatrici, infatti è fatta di un materiale sintetico che simula il ghiaccio ed è ecologica al 100%. Si tratta di piastre che si incastrano come in un puzzle".