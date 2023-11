"Non basta dire basta": la Bassa e il Cremasco contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne e come ogni anno anche la Bassa e il Cremasco si mobilitano per organizzare eventi culturali, mostre e conferenze per sensibilizzare la popolazione su un fenomeno ancora troppo preoccupante. Lo dimostrano i dati forniti ieri, giovedì, dall'Asst Bergamo Ovest sugli accessi in Pronto soccorso tra il 2022 e il primo semestre del 2023, in occasione dell'inaugurazione della stanza protetta che accoglierà le donne vittime di violenza.

Gli eventi a Treviglio

Camminerò a un passo da te

Treviglio

«Camminerò a un passo da te». Il ritrovo è in piazza Cameroni alle 14.30, presso il Museo Explorazione, dove verrà consegnato il fiocco rosso con la spilla del Consiglio delle Donne a tutti i partecipanti. Poi, dopo i saluti istituzionali, si terrà la presentazione della camminata con introduzione storica e fotografica dei luoghi che verranno «toccati», a cura dell'architetto Barbara Oggionni. Prima tappa viale Battisti, angolo di via Filzi (lavatoio, fabbrica Lazzaroni e ospedale). A seguire, stessa via, angolo via Cavallotti (lavandaie alla roggia e fabbrica Monfrino). La camminata proseguirà poi in viale del Partigiano con tappe angolo via Portaluppi (Case Operaie), piazza del Popolo (ex orfanelle e filande), via Galliari, via Matteotti, piazza Insurrezione (fabbrica Paladini), vicolo Poggetto e arrivo in piazza Garibaldi.

Diritti al cinema

Treviglio - Cinema Anteo

Rassegna di film con dibattito per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Verrà proiettato "Creature di Dio" con l'introduzione di Stefano Rozzoni e la partecipazione di Cinzia Mancadori del Centro anticiolenza Coop Sirio, Anna Giulia Baratti del Comitato Soci Coop Lombardia e della vicesindaco Pinuccia Prandina. Interverranno l'avvocato Laura Rossoni e la psicologa Sabina Albonetti. Appuntamento venerdì 24 novembre alle 20.45

Mostra e conferenza

Centro commerciale Treviglio

IperCoop insieme al Centro commerciale Treviglio di viale Montegrappa organizza una conferenza-aperitivo dal titolo «Io non ci sto - Il primo passo verso il cambiamento». Si parlerà di violenza sulle donne con Patrizia Beretta, pedagogista ed esperta di parent and teen coaching, e con l'ostetrica Roberta Nardulli. Al termine degli interventi è previsto un rinfresco. Prenotazioni presso l'ufficio soci della Coop o al numero 3890447528. Contestualmente, è visitabile una mostra di elaborati grafici realizzati dagli studenti di due classi dell’indirizzo grafico dell’istituto «Zenale e Butinone» (leggi a pagina 19).

Santa Caterina da Siena

Treviglio

Il Cif (Centro italiano femminile) di Treviglio invita a partecipare sabato 25 novembre alle 9 alla messa al Santuario della Madonna delle Lacrime a cui seguirà, alle 10, un convegno nell'auditorium della Bcc dedicato alla figura di Santa Caterina da Siena «Donna e Santa oltre il tempo» con padre Roberto Lodetti, don Angelo Belloni, coordina Sabrina Damasconi.

Flash mob a Treviglio

Piazza Mercato

Appuntamento alle 10.30 sotto ai portici per il flash mob #faichesialultima #bastafemminicidi con la Casa delle donne.

Gli eventi nella Geradadda

Tavola rotonda

Caravaggio

Sabato 25 novembre alle 10.30 appuntamento in sala consiliare con una tavola rotonda con interventi di esperti; introduzione a cura di Bruno Maffeis, autore del libro "Io sposa bambina. Memorie della Marchesa di Caravaggio Costanza Colonna Sforza". La commemorazione della giornata si svilupperà con letture alle panchine rosse alle 15 a Caravaggio, alle 15.45 a Vidalengo e alle 16.30 a Masano.

Fragili legami a Palazzo Visconti

Brignano

Il laboratorio «Fragili legami» della casa di reclusione di Brescia Verziani arriva a Palazzo Visconti: con i carcerati in scena, uno spettacolo su diritti, legalità e umanità. «Se...», lo spettacolo frutto del laboratorio teatrale del carcere di Brescia gestito da Carla Coletti che andrà in scena domenica alle 18 a Palazzo Visconti.

La stanza del tempo

Fornovo

La compagnia teatrale Studi Oida propone lo spettacolo teatrale "La stanza del tempo" che sarà anticipata da una fiaccolata contro la violenza sulle donne. Ritrovo alle 19.45 alla casa delle associazione di via Bietti. Inizio spettacolo alle 21 in sala consiliare.

C'è ancora domani

Castel Rozzone

Sabato 25 novembre proiezione del film "C'è ancora domani" al cinema Anteo. Ritrovo alle 17 al piazzale del cimitero di Castel Rozzone

Rompi il silenzio

Lurano

Domenica 26 novembre all'auditorium San Lino proiezione di testimonianze di donne vittime di violenza (15.30) a cui seguirà alle 17 l'intervento di Cinzia Mancadori della Coop Sirio e la partecipazione dei carabinieri di Verdello

Un altro lunedì

Arcene

L'imprenditoria femminile: storie di quotidiana acrobatica in collaborazione don la Fondazione Accademia Carrara di Bergamo, con la regia di Laura Curino, in scena Chiara Magri e Giulia Manzini. Appuntamento sabato 25 novembre alle 21 all'auditorium don Galizzi. Ingresso libero

Ombra di donna

Mozzanica

Lettura e performance di danza con Federica Cavalli e Mariateresa Cancelli. Appuntamento sabato 25 novembre alle 20.45 all'auditorium della scuola primaria.

Sfumature di donna

Arzago

La Pro loco di Arzago organizza per dsabato 25 e domenica 26 novembre una mostra d'arte con le opere di Linda Elena Ravasi, Rossella Venturati, Emilia Lesmo e Chiara Belloni. Appuntamento in sala Padre Turoldo. Inaugurazione alle 16.

Nel segno delle donne

Boltiere

L'assessorato alle Pari opportunità con l'associazione Ali di carta promuove una mostra internazionale di Mail art "Nel segno delle donne tra battaglie, speranze e sogni". Sabato 25 novembre alle 15 al Centro civico Aldo Moro.

Donna vita libertà

Fara Gera d'Adda

Un concerto per flauto con Hana Budisova Colombo in collaborazione con Paola Baffi (voce narrante) e gruppo espressione corporea. Venerdì 24 novembre alle 21 nell'Auditorium di piazza Patrioti.

Pensieri dipinti

Fara Gera d'Adda

Una mostra allo Spazio arte dedicata alle opere delle artiste Chiara Ripamonti, Claudia Brambilla, Graziella Franzini, Alessandra Lampreda insieme nell'esposizione intitolata "Pensieri dipinti... quando le donne mostrano il loro volto. Da venerdì 24 novembre a domenica 26 novembre dalle 10 alle 18 in collaborazione con Alisma.

E' davvero colpa mia?

Pontirolo

Un percorso teatrale sul tema della violenza maschile contro le donne. Appuntamento venerdì 24 novembre alle 20.30 nell'auditorium della biblioteca. Ingresso libero. Le offerte raccolte verranno devolute al Centro antiviolenza Sportello donna (Coop Sirio) di Treviglio.

Iris per non dimenticare

Spirano

Le Iris di Trebecco arrivano a Spirano in ricordo di Paola Mostosi. Appuntamento venerdì 24 novembre alle 20.30 con l'ainugurazione dell'aiuola di Iris della collezione Mostosi in via Dante. Alle 20.45 in aula consiliare interventi istituzionali e presentazione del progetto con Cristina Mostosi. A seguire letture di brani e interventi musicali del Gruppo archi dell'associazione musicale "G.Conca" e l'intervento del Consiglio comunale dei ragazzi.

Gli eventi a Romano e dintorni

La condizione

Martinengo - Filandone

Sabato 25 novembre alle 20.45 TeatrAttivo presenta uno spettacolo teatrale al femminile con la regia di Marilena Gritti. Ingresso libero.

Disumanità in mostra

Cividate

Venerdì 24 novembre alle 20.30 al Centro polifunzionale Mons. Mario Gorini si terrà l'inaugurazione della mostra "Segni di disumanità quotidiana" a cura del maestro Gianpaolo Zanchi con l'introduzione critica affidata all'avvocato Marcello Brignoli. La mostra sarà aperta da sabaro 25 a lunedì 27 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 (sabato dalle 16 alle 19).

Promemoria

Cividate

"Donne e leggi in Italia - Promemoria". Sabato 25 novembre alle 10 intervista alla scrittrice Rosangela Pesenti e alle 17 l'incontro con l'autrice e la presentazione del libro. Appuntamento al Centro polifunzionale Mons. Mario Gorini.

Una donna promettente

Cologno

E' il titolo nel film che verrà proiettato il 28 novembre alle 24.45 in sala Agliardi a ingresso gratuito. Alla proiezione promossa dal Comune in collaborazione con "Lo spazio" prenderà parte anche Cinzia Mancadori di Sirio, a cui verranno devolute le offerte raccolte con la vendita di gadget.

Gli eventi nel Cremasco

Flash mob a Pandino

Castello di Pandino

Appuntamento sabato 25 novembre alle 15 davanti al castello per Giulia e per tutte le altre donne vittime di violenza. Iniziativa con Auser: sul sagrato della chiesa un flash mob.

Basta!

Agnadello

Con la partecipazione del gruppo teatrale "I Barlafuss" e degli avvocati Paola Anna Lacorte e Massimo Brazzi va in scena "Basta" Ma... come mi difendo?" drammaturgia della storia di una donna vittima di violenza. Appuntamento sabato 25 novembre alle 17 al Centro civico di via Marconi. L'evento è organizzato da "Rete Rosa" con il patrocinio del Comune e dell'associazione Donne Giuriste Italia.

Fiaccolata antiviolenza

Sergnano

Una fiaccolata di solidarietà contro la violenza sulle donne. Ritrovo e partenza venerdì 24 novembre 2023 alle ore 18,00 presso il Giardino Falcone e Borsellino (di fronte al municipio) e arrivo al parco pubblico "8 Marzo - Festa della Donna" in Via Vittime della Guerra.

Rivolta contro la violenza

Rivolta

Sabato 25 novembre alle 9 sotto i portici del Municipio l'esposizione e vendita benefica "Caldi abbracci: coperte, sciarpe, mantelle" con Unibenessere. Alle 20.30 spettacolo teatrale con Unibenessere e a seguire una riflessione a cura del Tavolo tecnico delle Pari opportunità sulle "Molestie sul luogo di lavoro: riconoscerle e affrontarle" con Irene Schiavi. Domenica 26 novembre alle 9 esposizione di lavori realizzati dal gruppo cucito e ricamo.

Coperte in piazza

Capralba

Dalle 9 alle 12 in piazza Europa l'Amministrazione comunale invita a visitare l'installazione con le coperte dell'associazione Viva Vittoria: vieni, scegli la tua coperta e fai un'offerta.

In memoria di Lea

Spino

Domenica 26 novembre dalle 18 alle 21 «Parole dei DescargaLab» con la violenza di genere e letture dei volontari in ricordo di Lea Garofalo. Appuntamento alla Tenuta Terre e Libertà di via Cascine Fornace.