MagicaMusica in concerto a "Quintano sotto le stelle"

Dopo Bagnolo Cremasco, è la volta di Quintano. L’orchestra MagicaMusica ha ripreso l’attività a pieno ritmo e intende portare un po’ di buonumore in vari paesi del Cremasco. Il prossimo appuntamento è per domenica 27 giugno alle 21 in piazza Martiri di Nassiriya a Quintano, in occasione della festa patronale. L’evento è reso possibile grazie al contributo della Banca di Credito Cooperativo Caravaggio e Cremasco.

MagicaMusica sul palco a Quintano

Fortemente voluta dal Comune, in collaborazione con la parrocchia e Auser, la serata è inserita in una più ampia rassegna dal titolo "Quintano sotto le stelle".

“Siamo molto felici di poter ospitare all’interno della nostra rassegna estiva i magici musicisti guidati dal maestro Piero Lombardi - spiega l’assessore al welfare Erika Pandini - Uno di loro, Alessio, abita a Quintano ed è per noi un vero piacere vederlo giocare, anzi suonare in casa. Abbiamo apprezzato l’orchestra sul palco di Tu si que vales e abbiamo in questi anni visto crescere l’impegno, la dedizione, la passione e l’amicizia che caratterizza ciascuno dei componenti. Penso tutto questo consenta la buona riuscita dei progetti che nel tempo l’associazione ha proposto”.

Ripartire a ritmo di musica

“Ripartire dal nostro territorio ci aiuta a fare il botto - ha detto Piero Lombardi - L’entusiasmo, il calore, la partecipazione della nostra gente sono speciali. Speriamo di poter cantare tutti insieme per regalare a Quintano una festa coi fiocchi. Ovviamente, a ritmo di musica. Anzi, di MagicaMusica”.

Ingresso solo su prenotazione. I posti disponibili sono complessivamente 200. Per info e prenotazioni chiamare Erika al 3470580673 o Paola al 3402584193 tutti i giorni dalle 18 alle 21. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid.