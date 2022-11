L'Halloween pro-scuola nella Casa della Contessa

In 350 per Halloween alla Casa della Contessa di Agnadello. È stato un successo oltre ogni aspettativa, lunedì, la festa organizzata da "Amici per la scuola", nel parco della storica villa di Agnadello.

Halloween alla Casa della Contessa di Agnadello

"The mistery house" il titolo dell'evento: un allestimento terrificante, per grandi e piccoli, che ha coinvolto decine di organizzatori e di figuranti. "Alle 17.30 c'era già la fila per entrare..." racconta una rappresentante di "Amici per la scuola". Si trattava di un percorso horror, con diversi attori che spaventavano gli avventori. Alla fine del percorso, è stato allestito un finto cimitero, con una bara per farsi... fotografare.

Per sostenere progetti didattici nelle scuole

"Non ci aspettavamo davvero tutta questa affluenza - continuano gli organizzatori - E in tantissimi ci hanno fatto complimenti, entusiasti. Non si era mai vista una festa di Halloween come questa ad Agnadello, con visitatori arrivati anche da Rivolta e Pandino. Difficile che riproponiamo eventi simili, di anno in anno, come associazione. Ma questa volta in tanti ci hanno chiesto di continuare".

L'ingresso era libero, ma era possibile offrire un obolo all'associazione.

"Quanto raccolto tramite le offerte libere sarà, come sempre, devoluto a progetti scolastici per le scuole del paese. Finora abbiamo finanziato un progetto di francese teatrale alle medie, un progetto di inglese con workshop teatrale alla primaria e allestito, sotto suggerimento dell'Istituto comprensivo, degli orti didattici alla scuola dell'infanzia. Il tutto, per rendere migliore la vita ai nostri ragazzi".

Le immagini del pomeriggio alla Casa della Contessa