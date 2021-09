La MagicaMusica accende la festa a Rivolta e Calvenzano

Cingia de Botti, Calvenzano, Rivolta d’Adda a suon di applausi. È stata una preannunciata ripartenza in grande stile quella dell’orchestra MagicaMusica, il gruppo composto da artisti con e senza disabilità, diretto dal maestro Piero Lombardi.

Buona la prima a Cingia de Botti

Incaricati di celebrare la festa del secondo compleanno dell’associazione intitolata ad Osvaldo Marcotti, i musicisti non hanno deluso le aspettative: il concerto a Cingia de Botti è stato un grande spettacolo.

“Abbiamo ricevuto una grande accoglienza – spiega il maestro Piero Lombardi – e siamo molto contenti di aver regalato un momento di festa ricco di inclusione. Condividere un obiettivo è sempre il modo migliore per raggiungerlo. Meglio se a suon di musica”.

Oratorio in festa a Calvenzano



Pochi giorni più tardi, l’epilogo è stato il medesimo a Calvenzano. Invitati ad esibirsi nel corso della Festa dell’oratorio, i ragazzi “hanno regalato emozioni nuove. Gli spettatori, che non avevano mai assistito ad un nostro spettacolo dal vivo, ci hanno fatto i complimenti. Questo per noi è motivo di orgoglio”.

Successo bissato a Rivolta

Ultima, ma non ultima la data di sabato 11 settembre a Rivolta d’Adda è stata una conferma: “un modo per raccontare chi siamo e, come sempre, offrire l’opportunità alle persone di cambiare prospettiva. La nostra realtà aiuta a focalizzare l’attenzione sulle persone e sui loro talenti, oltre il pregiudizio. L’arte è per tutti e quando vediamo piazze intere cantare in nostra compagnia capiamo che non è più una convinzione solo nostra”.

Prossimo appuntamento a Credera Rubbiano

Appuntamenti importanti per l'orchestra dopo mesi di stop e di silenzio forzato.

“Il lockdown aveva bloccato le nostre attività in presenza. Non il nostro entusiasmo, né il desiderio di continuare a progettare, pur con modalità diverse. Certo esibirsi dal vivo ed avvertire il calore del pubblico è un’altra cosa. Ci è mancato molto tutto questo, ma finalmente possiamo dirlo: siamo tornati”.

Il prossimo appuntamento con la magica orchestra diretta da Piero Lombardi è per sabato 18 settembre alle 21 in piazza Europa a Credera Rubbiano. Nel corso della serata verranno consegnate le borse di studio. Ingresso libero, con green pass.