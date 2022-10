Inaugurato il portone restaurato del castello visconteo

Oltre a buon cibo, mostre e divertimento quest'anno la Sagra d'autunno di Pandino ha riservato anche una sorpresa: il restauro del portone sud del castello visconteo, che dà il via ai lavori di cui sarà oggetto nei prossimi due anni.

Il portone del castello visconteo torna a risplendere

Una bella giornata di sole ha salutato la Sagra d'autunno e con lei una folla di visitatori assiepati intorno a bancarelle, stand e ai tavoli dei bar aperti. E dopo i saluti del sindaco Piergiacomo Bonaventi e i discorsi ufficiali, è arrivato il tradizionale taglio del nastro, alle 10.45 . Ma la novità è che alle 11 il primo cittadino ha concesso la replica, tenendo a battesimo il portone del maniero, rimesso a nuovo.

"Il portone del nostro castello è stato portato allo splendore originale - ha detto orgoglioso - grazie al restauratore Mauro Spinelli di Bagnolo Cremasco che ci ha lavorato. Abbiamo cominciato i lavori al maniero mesi fa con i serramenti, grazie a un altro restauratore di Crema".

Dopo il colpo di forbici un applauso scrosciante e via alla sagra.

Festa grande ma all'orizzonte c'è un un inverno duro

Il corteo che ogni anno dà inizio alla kermesse è partito dalla fontana e ha attraversato tutta via Umberto I per poi arrivare in castello. In testa il gonfalone del Comune, le splendide majorettes del Gruppo Twirling Pandino e la banda del paese. Tra gli altri nel corteo la Giunta e il consigliere di minoranza Luigi Galimberti, il sindaco di Vailate Paolo Palladini, quello di Spino Enzo Galbiati, quello di Palazzo Pignano Giuseppe Dossena e l'assessore all'Ambiente e ai Lavori pubblici di Agnadello Giuseppe Rovida. Presenti anche il consigliere regionale cremasco Mauro Piloni, la parlamentare europea Silvia Sardone e la neoeletta deputata della Camera Silvana Comaroli, già senatrice.

"Come sapete quest'anno Pandino è città del formaggio 2022 e anche in quest'occasione sarà possibile fare delle degustazioni - ha esordito il primo cittadino - siamo un territorio prettamente agricolo che vanta prodotti di eccellenza come formaggi, salumi e mostarda. Per realizzarli però ci sono dei costi e come per le famiglie anche per le aziende sarà un inverno molto difficile. Purtroppo dal prossimo anno molti produttori dovranno ritoccare i prezzi se non riceveranno un aiuto dal Governo e dall'Europa per calmierare i costi legati alla crisi energetica. Già l'estate terribilmente siccitosa ha provocato danni pesanti, non sappiamo se i prati stabili rifioriranno come al solito. Il tema che affronteremo tra noi sindaci in questi giorni è proprio quello delle comunità energetiche per sostenere il territorio".

Comaroli: "Contenere i costi energetici è la priorità"

"Le sagre sono fondamentali perché consolidano il radicamento nel territorio e le tradizioni del nostro Paese - ha commentato la deputata leghista che ha preso la parola dopo il sindaco - sono anche un momento per far conoscere le nostre eccellenze: tanti vengono da fuori e vedono com'è bello Pandino e i prodotti locali qui esposti. Ci aspetta un periodo non facile: da parte del futuro Governo ci sarà il massimo impegno per contenere i costi energetici, è la priorità delle priorità. Sosterremo il più possibile i sindaci, che ci mettono la faccia con i cittadini e sono i nostri eroi"

Sardone: "L'UE non vuole i formaggi ma gli insetti"

"Parlando dei nostri prodotti vi dico che in Europa pare che il formaggio non vada bene per l'alimentazione ma si possono invece mangiare gli insetti - è intervenuta con una nota polemica l'europarlamentare leghista - ma noi continueremo la battaglia per tutelare le nostre eccellenze, ora passerò ad assaggiare quelle prodotte dalla Scuola Casearia".

Piloni: "Ora c'è la legge che tutela i prati stabili"

"In Regione Lombardia io ed altri colleghi abbiamo portato avanti la proposta di legge per la valorizzazione dei prati stabili - ha detto il consigliere regionale del Pd - oggi colgo l'occasione per informarvi che è passata lo scorso luglio e siccome Pandino e i nostri territori ne sono ricchi sono felice che per la prima volta ci sia una legge che li tutela: una bella notizia anche per i prodotti locali. La siccità che abbiamo conosciuto è figlia dei cambiamenti climatici e quindi nei giorni scorsi ho fatto una nuova proposta per iniziare a costruire azioni nel tempo che ci consentano di affrontarla e utilizzare meglio l'acqua. Così aiuteremo davvero i nostri imprenditori, sosterremo i prodotti locali e queste meravigliose sagre".